El 54% de los trabajadores argentinos considera importante la formación en IA, pero la mayoría no recibió capacitación de su empresa

Un estudio de Randstad, la compañía de talento líder a nivel global, revela que el 48% de los trabajadores argentinos considera importante la formación en Inteligencia Artificial (IA), aunque el 86% afirma no haber recibido capacitación por parte de su empresa.
El informe, que analiza la relación entre mercado laboral e Inteligencia Artificial en Argentina, Chile y Uruguay, muestra una creciente conciencia sobre la necesidad de adquirir nuevas habilidades digitales, pero también una brecha significativa entre la demanda de formación y la oferta de las organizaciones.
Brecha de formación en Inteligencia Artificial: conciencia alta, capacitación baja
Al comparar los resultados a nivel regional, Chile y Uruguay lideran con un 54% de trabajadores que considera la capacitación en IA “muy importante” para su desarrollo profesional.
Si bien Argentina se ubica seis puntos por debajo, la tendencia general refleja un fuerte interés regional por adquirir competencias en IA y herramientas digitales como vía para mejorar la empleabilidad.
Sin embargo, la oferta formativa empresarial aún es limitada.
El 95% de los argentinos encuestados indicó que su empleador no ofrece capacitación en Inteligencia Artificial, frente a solo un 5% que sí recibe formación en el tema. En Chile, el porcentaje asciende al 14%, y en Uruguay, al 7%.
Esta brecha evidencia la necesidad de que las empresas adopten una estrategia de aprendizaje continuo que acompañe la transformación digital y prepare a sus equipos para los desafíos del futuro laboral.
“Invertir en capacitación es invertir en competitividad”, sostiene Randstad
Sobre estos resultados, Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, destacó:
“A medida que el avance de la IA se hace más visible en los procesos laborales, los trabajadores perciben la necesidad de adquirir habilidades que les permitan usar esta herramienta como una aliada. Las organizaciones tienen una responsabilidad para asegurar que sus colaboradores cuenten con las habilidades necesarias, pero también una gran oportunidad de potenciar su capital humano integrando la formación en IA dentro de sus estrategias de desarrollo. No hay dudas de que invertir hoy en capacitación es invertir en competitividad, innovación y productividad.”
El informe también señala que una de cada cuatro empresas de la región (25%) ya incorporó herramientas de IA o automatización en sus procesos, lo que refuerza la urgencia de formar a los empleados en competencias tecnológicas.
La actualización constante, una nueva condición del trabajo moderno
El estudio de Randstad también indagó sobre la necesidad de actualización permanente frente al avance tecnológico. En Argentina, el 44% de los trabajadores afirma que su empleo requiere actualización continua, mientras que el 56% considera que su rol no exige formación permanente.
En Chile, esta proporción asciende al 70%, y en Uruguay, al 48%, evidenciando que el aprendizaje continuo ya es un rasgo estructural del mercado laboral actual.
Ante la falta de programas formales, muchos empleados eligen formarse por su cuenta. El 23% de los argentinos tomó algún curso o capacitación en IA para mejorar su empleabilidad, frente al 28% de los chilenos y el 29% de los uruguayos.
“La transformación digital cambió por completo el modo en que aprendemos y trabajamos. Ya no se trata de capacitarse una sola vez y para toda la vida, sino de hacerlo en forma permanente. El aprendizaje continuo es el nuevo estándar de desarrollo y empleabilidad”, agregó Ávila.
Una radiografía regional del talento en transformación
Los datos surgen de una encuesta online realizada por Randstad entre el 5 de agosto y el 30 de septiembre de 2025, con la participación de 4.089 personas empleadas y desempleadas de Argentina, Chile y Uruguay.
Los resultados ponen en evidencia que la IA no solo redefine los procesos productivos, sino también las expectativas y necesidades formativas del talento. Mientras los trabajadores muestran disposición para capacitarse, las empresas enfrentan el desafío de adaptar sus estrategias de desarrollo humano al nuevo paradigma tecnológico.
