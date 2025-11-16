El 54% de los trabajadores argentinos considera importante la formación en IA, pero la mayoría no recibió capacitación de su empresa

“A medida que el avance de la IA se hace más visible en los procesos laborales, los trabajadores perciben la necesidad de adquirir habilidades que les permitan usar esta herramienta como una aliada. Las organizaciones tienen una responsabilidad para asegurar que sus colaboradores cuenten con las habilidades necesarias, pero también una gran oportunidad de potenciar su capital humano integrando la formación en IA dentro de sus estrategias de desarrollo. No hay dudas de que invertir hoy en capacitación es invertir en competitividad, innovación y productividad.”