Borja está cada vez más cerca de irse libre del "Millonario"

Miguel Borja parece transitar la recta final de su etapa en River Plate. El delantero colombiano tendría las horas contadas en Núñez. Su contrato vence el 31 de diciembre y todo indica que no habrá renovación: la dirigencia no mostró señales de querer extender el vínculo y el propio jugador ya empezó a escuchar ofertas pensando en su futuro.
A los 32 años, Borja atraviesa un momento de madurez futbolística pero también de definiciones. Según versiones provenientes de Colombia, su entorno inició conversaciones con dos clubes: una institución mexicana —cuyo nombre aún no trascendió— y América de Cali, uno de los grandes del país cafetero. Sin embargo, Juan Pablo Pachón, su representante, desestimó rápidamente la chance de un regreso a su tierra natal. “Hay que esperar a que acabe el año. Ya veremos en enero, intereses existen. Nada concreto”, explicó el agente, en diálogo con medios colombianos, antes de agregar una frase que dejó la puerta entreabierta: “Todo es posible”.
En River, Borja alternó momentos de brillo con etapas de irregularidad. Sus goles fueron decisivos en varios pasajes del ciclo de Martín Demichelis, pero su rendimiento reciente y su alto salario habrían inclinado la balanza hacia una despedida. Pero desde que regresó Marcelo Gallardo, el colombiano perdió terreno, pasó a ser suplente y cada vez que jugó, estuvo lejos de su mejor nivel. Además, el club analiza una reestructuración en el plantel de cara a 2026, con la mirada puesta en reducir costos y rejuvenecer el ataque.
El delantero cafetero, que llegó al “Millonario” en 2022 procedente de Junior de Barranquilla, convirtió goles importantes en torneos locales y continentales, y supo ganarse el cariño de gran parte de la hinchada por su entrega y su carisma. No obstante, su futuro parece lejos del Monumental.
Si no hay un giro inesperado, Miguel Borja cerrará su ciclo en River a fin de año, dejando una huella marcada por su potencia y su olfato goleador, y abrirá un nuevo capítulo en su carrera, posiblemente en el extranjero, donde varios clubes ya se interesaron por sus servicios