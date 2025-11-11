Borja está cada vez más cerca de irse libre del "Millonario"

A los 32 años, Borja atraviesa un momento de madurez futbolística pero también de definiciones. Según versiones provenientes de Colombia, su entorno inició conversaciones con dos clubes: una institución mexicana —cuyo nombre aún no trascendió— y América de Cali, uno de los grandes del país cafetero. Sin embargo, Juan Pablo Pachón, su representante, desestimó rápidamente la chance de un regreso a su tierra natal. “Hay que esperar a que acabe el año. Ya veremos en enero, intereses existen. Nada concreto”, explicó el agente, en diálogo con medios colombianos, antes de agregar una frase que dejó la puerta entreabierta: “Todo es posible”.