Borja está cada vez más cerca de irse libre del "Millonario"

El colombiano tiene contrato hasta el 31 de diciembre y en River no tienen intención de extender el vínculo. México sería su destino.

Hace 1 Hs

Miguel Borja parece transitar la recta final de su etapa en River Plate. El delantero colombiano tendría las horas contadas en Núñez. Su contrato vence el 31 de diciembre y todo indica que no habrá renovación: la dirigencia no mostró señales de querer extender el vínculo y el propio jugador ya empezó a escuchar ofertas pensando en su futuro.

A los 32 años, Borja atraviesa un momento de madurez futbolística pero también de definiciones. Según versiones provenientes de Colombia, su entorno inició conversaciones con dos clubes: una institución mexicana —cuyo nombre aún no trascendió— y América de Cali, uno de los grandes del país cafetero. Sin embargo, Juan Pablo Pachón, su representante, desestimó rápidamente la chance de un regreso a su tierra natal. “Hay que esperar a que acabe el año. Ya veremos en enero, intereses existen. Nada concreto”, explicó el agente, en diálogo con medios colombianos, antes de agregar una frase que dejó la puerta entreabierta: “Todo es posible”.

En River, Borja alternó momentos de brillo con etapas de irregularidad. Sus goles fueron decisivos en varios pasajes del ciclo de Martín Demichelis, pero su rendimiento reciente y su alto salario habrían inclinado la balanza hacia una despedida. Pero desde que regresó Marcelo Gallardo, el colombiano perdió terreno, pasó a ser suplente y cada vez que jugó, estuvo lejos de su mejor nivel. Además, el club analiza una reestructuración en el plantel de cara a 2026, con la mirada puesta en reducir costos y rejuvenecer el ataque.

El delantero cafetero, que llegó al “Millonario” en 2022 procedente de Junior de Barranquilla, convirtió goles importantes en torneos locales y continentales, y supo ganarse el cariño de gran parte de la hinchada por su entrega y su carisma. No obstante, su futuro parece lejos del Monumental.

 Si no hay un giro inesperado, Miguel Borja cerrará su ciclo en River a fin de año, dejando una huella marcada por su potencia y su olfato goleador, y abrirá un nuevo capítulo en su carrera, posiblemente en el extranjero, donde varios clubes ya se interesaron por sus servicios

Temas Martín DemichelisMarcelo GallardoMiguel Borja
