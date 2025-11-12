La selección argentina cierra el año con muchas bajas y un "11" inédito para enfrentar a Angola

En el arco, la gran novedad será Gerónimo Rulli, quien le gana la pulseada a Walter Benítez. El arquero del Olympique de Marsella reemplazará a Emiliano “Dibu” Martínez, preservado para darle rodaje a los suplentes. En defensa, la ausencia de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña abre espacio a Juan Foyth por derecha y Nicolás Tagliafico por izquierda, mientras que la zaga se mantendrá con Cristian Romero y Nicolás Otamendi.