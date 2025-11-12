La selección argentina cierra el año con muchas bajas y un "11" inédito para enfrentar a Angola

La selección argentina afrontará su último partido del año este viernes, desde las 13, frente a Angola en suelo africano. Será el único amistoso de esta fecha FIFA y marcará el cierre de un 2025 cargado de emociones. Sin embargo, el duelo llega en un contexto inusual: múltiples bajas, imprevistos logísticos y una nómina más corta de lo habitual.
Lionel Scaloni debió rearmar su equipo tras una serie de ausencias por lesiones, decisiones técnicas y demoras en las vacunas obligatorias para el viaje. Nombres como Julián Álvarez y Franco Mastantuono no estarán presentes, mientras que otros fueron liberados para no perjudicar la definición del Torneo Clausura. A pesar de todo, el DT de Pujato ya perfila un once competitivo para despedir el año.
En el arco, la gran novedad será Gerónimo Rulli, quien le gana la pulseada a Walter Benítez. El arquero del Olympique de Marsella reemplazará a Emiliano “Dibu” Martínez, preservado para darle rodaje a los suplentes. En defensa, la ausencia de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña abre espacio a Juan Foyth por derecha y Nicolás Tagliafico por izquierda, mientras que la zaga se mantendrá con Cristian Romero y Nicolás Otamendi.
Un medio campo con cambios y Messi confirmado
La mitad de la cancha también presenta variantes. Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Giovani Lo Celso serían los elegidos, ante la ausencia de Enzo Fernández, que arrastra un edema óseo y decidió parar. “Empeoró en las últimas semanas porque jugué muchos partidos. Tomamos juntos la decisión de descansar para llegar bien al final de temporada”, explicó el jugador del Chelsea.
En ataque, todo indica que Lionel Messi será titular, acompañado por Lautaro Martínez. El público africano espera verlo unos minutos en acción, en lo que será el cierre del 2025 para la “Albiceleste”. En el banco aguardarán José Manuel López y Joaquín Panichelli.
El posible "11" titular de la Selección
Rulli; Foyth, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Almada, Lo Celso; Messi y Lautaro.