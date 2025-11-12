Crisis total en Alpine: bajo rendimiento, robo en la sede y sospechas de espionaje en la Fórmula 1

Según informó el diario Le Parisien, dos personas ingresaron en las oficinas del equipo alrededor de las 22 del lunes pasado, pocas horas después de que Pierre Gasly lograra un solitario punto en el Gran Premio de Brasil con su décimo puesto. El medio detalló que los intrusos rompieron una ventana lateral para acceder al vestíbulo y luego subieron al primer piso, donde se encuentran las oficinas de los directivos y la dirección del team. Varias puertas fueron forzadas, aunque no se detectaron robos materiales.