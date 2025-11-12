Secciones
Crisis total en Alpine: bajo rendimiento, robo en la sede y sospechas de espionaje en la Fórmula 1

La escudería francesa vive días agitados: tras un año deportivo marcado por los malos resultados y la falta de evolución técnica, dos intrusos irrumpieron en su sede de Viry-Châtillon

Hace 2 Hs

El año no podría cerrar de manera más convulsionada para Alpine. A las flojas actuaciones en la pista se sumó ahora un episodio que encendió todas las alarmas fuera de los circuitos: una intrusión nocturna en la sede central del equipo, ubicada en la región francesa de Viry-Châtillon, que despertó sospechas de espionaje industrial.

Según informó el diario Le Parisien, dos personas ingresaron en las oficinas del equipo alrededor de las 22 del lunes pasado, pocas horas después de que Pierre Gasly lograra un solitario punto en el Gran Premio de Brasil con su décimo puesto. El medio detalló que los intrusos rompieron una ventana lateral para acceder al vestíbulo y luego subieron al primer piso, donde se encuentran las oficinas de los directivos y la dirección del team. Varias puertas fueron forzadas, aunque no se detectaron robos materiales. 

"Es evidente que los intrusos registraron y revisaron el lugar", señaló una fuente policial al periódico francés, que también reveló que la visita no duró más de cinco minutos. 

Investigación en curso

La fiscalía de Évry confirmó que la causa fue derivada a la División de Delincuencia Territorial (DCT) y que, hasta el momento, no se registraron detenciones. Los investigadores de la policía técnica y científica trabajan para determinar el objetivo del ingreso.

Desde el entorno de la escudería minimizaron el incidente. “No se ha robado nada. Todo está bien. No había empleados en ese momento”, indicaron fuentes cercanas al equipo, mientras que otra voz vinculada al caso ratificó que “no ha habido ningún robo”.

Sin embargo, el hecho de que las oficinas vulneradas pertenezcan a la cúpula directiva mantiene abiertas las hipótesis sobre un posible intento de acceder a información confidencial, en un contexto de gran hermetismo y con el futuro de la escudería bajo revisión.

Un año para el olvido

Alpine atraviesa uno de los peores años de su historia reciente en la Fórmula 1. Con apenas 22 puntos —todos conseguidos por Gasly—, ocupa el último lugar en el campeonato de constructores. Franco Colapinto aún no logró sumar unidades, mientras la falta de evolución técnica en el monoplaza generó críticas internas y externas.

La escudería dirigida por Flavio Briatore apostó casi todo a 2026, año en que entrará en vigor un nuevo reglamento técnico y se concretará el cambio de motores: Renault será reemplazado por Mercedes. Colapinto se mostró confiado: 

"Va a ser un año mucho mejor que el 2025. El auto es más prometedor, tiene soluciones comparado con los problemas de este año. Ojalá tengamos un gran año", afirmó el argentino tras ser ratificado para la próxima temporada. 

