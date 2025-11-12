“La situación es insostenible”: el duro comunicado de los jugadores de San Lorenzo en medio de la crisis del club

La publicación llega en uno de los momentos más críticos de la historia reciente de San Lorenzo. Desde el escándalo que involucró al presidente Marcelo Moretti, acusado de recibir una coima, la crisis institucional se profundizó y el club atraviesa una situación económica límite. A pesar de los buenos resultados deportivos, ya clasificado a los playoffs del Torneo Clausura y con chances de ingresar a la Copa Sudamericana, el clima interno está cada vez más tenso.