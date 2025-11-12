Secciones
DeportesFútbol

“La situación es insostenible”: el duro comunicado de los jugadores de San Lorenzo en medio de la crisis del club

El plantel profesional denunció meses de sueldos impagos, falta de comida adecuada y hasta la ausencia de agua caliente en los vestuarios. Reclaman una respuesta urgente de la dirigencia.

RECLAMO EN BLOQUE. Los jugadores de San Lorenzo denunciaron sueldos impagos y malas condiciones laborales. RECLAMO EN BLOQUE. Los jugadores de San Lorenzo denunciaron sueldos impagos y malas condiciones laborales. Fotobaires
Hace 1 Hs

El conflicto institucional que atraviesa San Lorenzo sumó este miércoles un nuevo capítulo. En la previa del duelo frente a Sarmiento de Junín, los jugadores del plantel profesional publicaron un comunicado conjunto en el que denunciaron el deterioro de sus condiciones laborales y exigieron una solución inmediata. “La situación actual es insostenible”, expresaron en un mensaje replicado por todo el grupo en redes sociales.

Los futbolistas revelaron que en algunos casos no cobran sus haberes desde agosto y que el retraso impacta directamente en el día a día de sus familias. “Desde el mes de agosto no hemos percibido, en algunos casos, íntegramente nuestros salarios, lo que afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional”, señala el texto difundido por el capitán Gastón Hernández.

A la falta de pagos se suman otras carencias básicas que, según denunciaron, padecen desde hace meses. “A ello se suman otras dificultades que padecemos a diario: la falta de comida adecuada, la ausencia de servicios básicos en el vestuario (agua caliente), y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia, a pesar de las reiteradas promesas de solución que nunca se cumplieron”, explicaron los jugadores.

En el comunicado, el grupo remarcó que eligieron mantener la calma y continuar compitiendo pese a las dificultades, pero que el límite se alcanzó. “Durante todo este tiempo hemos sido pacientes, responsables y respetuosos. Continuamos entrenando, compitiendo y representando al club con el mayor compromiso posible, priorizando siempre los colores, la institución y su gente. Sin embargo, sentimos que ha llegado el momento de alzar la voz nuevamente”, sostuvieron.

Antes de cerrar, el mensaje apeló directamente a la conducción del club. “Esperamos que las autoridades actúen con la responsabilidad que el momento exige. No se trata solo de una cuestión económica, sino también de respeto, dignidad y condiciones laborales mínimas que todo trabajador merece”.

La publicación llega en uno de los momentos más críticos de la historia reciente de San Lorenzo. Desde el escándalo que involucró al presidente Marcelo Moretti, acusado de recibir una coima, la crisis institucional se profundizó y el club atraviesa una situación económica límite. A pesar de los buenos resultados deportivos, ya clasificado a los playoffs del Torneo Clausura y con chances de ingresar a la Copa Sudamericana, el clima interno está cada vez más tenso.

Por ahora, el plantel no anunció medidas de fuerza, pero el reclamo público expone la fractura total entre los jugadores y la dirigencia azulgrana.

Temas Buenos AiresClub Atlético San LorenzoLiga Profesional de FútbolMarcelo MorettiTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida
1

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal
2

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular
3

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”
4

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”
5

Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa
6

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

Más Noticias
La sorprendente sanción que recibieron los “fantasmas de la B” de La Bombonera

La sorprendente sanción que recibieron los “fantasmas de la B” de La Bombonera

Los lujosos detalles de la nueva casa de “Dibu” Martínez en Mar del Plata: “un sueño cumplido”

Los lujosos detalles de la nueva casa de “Dibu” Martínez en Mar del Plata: “un sueño cumplido”

Por qué Johnny Depp está en Argentina: todos los detalles de su visita y su agenda completa

Por qué Johnny Depp está en Argentina: todos los detalles de su visita y su agenda completa

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

La dura respuesta del presidente de Barcelona al hablar de la visita nocturna de Messi al Camp Nou

La dura respuesta del presidente de Barcelona al hablar de la visita nocturna de Messi al Camp Nou

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Comentarios