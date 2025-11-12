Berretta confirmó que Aetat pedirá una suba del boleto: “El viernes haremos la presentación formal”

El conflicto del transporte en San Miguel de Tucumán parece haber ingresado en una etapa de distensión, aunque sin una solución definitiva. Así lo sostuvo el vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), Jorge Berretta, quien afirmó en LA GACETA que “el problema está en vías de solución” y que el sector “ya dio el puntapié inicial para mejorar el servicio”. Adelantó, además, que el sector presentará un pedido de actualización tarifaria.
“Se ha dado el primer paso y entendemos que todos tenemos que aportar: el Ejecutivo, los empresarios y los trabajadores. No hay milagros, esto se resuelve con trabajo y con ingresos”, señaló el empresario. Remarcó, además, que el aporte municipal comprometido “aún no fue recibido”, pero que las empresas ya trabajan “puertas adentro” para mejorar horarios y frecuencias.
El empresario también advirtió sobre errores en los controles municipales. “Algunos informes no reflejan la pura realidad. Hay líneas que salen cada 20 minutos y figuran como si salieran cada 40. Hay que discutir esas cosas puertas adentro y construir, no destruir”.
En relación con las plataformas digitales como Uber y DiDi, Berretta confirmó que el tema “fue uno de los puntos tratados” y valoró la gestión del presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, “por acercar posiciones entre el Ejecutivo y los empresarios”.
“Hay que reglamentar las aplicaciones. La discusión más fuerte está en el servicio de moto-taxi, pero se va a avanzar con el Concejo para darle un marco regulatorio a todo el sistema”, aseguró.
Pedido de aumento
Por otro lado, Berretta confirmó que el sector presentará antes del viernes un pedido de actualización tarifaria, luego de más de un año de congelamiento. “Llevamos 13 meses sin aumento. No vamos a pedir lo que marca el estudio técnico, que ronda los $2.100 o $2.200 descontando subsidios. Sabemos que duele en el bolsillo del usuario, por eso el pedido será por debajo de ese valor”, explicó.
Finalmente, destacó la predisposición del sector para alcanzar acuerdos. “Fue una discusión dura, pero necesaria. Queremos mejorar el servicio y seguir adelante. Hay que construir desde el consenso, no desde el enfrentamiento”.