Berretta confirmó que Aetat pedirá una suba del boleto: “El viernes haremos la presentación formal”

El conflicto del transporte en San Miguel de Tucumán parece haber ingresado en una etapa de distensión, aunque sin una solución definitiva. Así lo sostuvo el vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), Jorge Berretta, quien afirmó en LA GACETA que “el problema está en vías de solución” y que el sector “ya dio el puntapié inicial para mejorar el servicio”. Adelantó, además, que el sector presentará un pedido de actualización tarifaria.