Argendata muestra que la inversión en la ciencia argentina cae al nivel más bajo en 20 años

El Estado, el principal sostén

El problema no es sólo cuánto se invierte, sino quién lo hace. En la Argentina, el Estado financia más de la mitad de la investigación (56,3%), mientras que las empresas apenas aportan el 42%. En países desarrollados, esa proporción se invierte: en Corea del Sur o Japón, las compañías lideran el 80% del gasto en investigación más desarrollo (I+D). La diferencia no es menor porque, según Argendata, determina el tipo de conocimiento que se genera y su impacto directo en la producción.