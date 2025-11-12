Franco Colapinto apuntó contra otro piloto de Fórmula 1 y encendió la polémica tras el GP de Brasil

Por su parte, Bortoleto eligió una postura mucho más moderada y consideró que el toque fue un simple “incidente de carrera”. “Él abrió un poco más de lo que había de espacio allí, tocó mi neumático delantero y terminé contra el muro. Si me hubiera dejado un poco más de espacio, probablemente lo habría adelantado”, explicó el piloto de Sauber, que destacó la buena largada que había tenido al superar a Lewis Hamilton y al propio Colapinto en las primeras curvas.