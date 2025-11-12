Franco Colapinto apuntó contra otro piloto de Fórmula 1 y encendió la polémica tras el GP de Brasil

El Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 volvió a dejar una polémica en pista y tuvo a Franco Colapinto como protagonista fuera del auto. El argentino cargó duramente contra Lance Stroll tras el accidente que dejó fuera de carrera al brasileño Gabriel Bortoleto en la primera vuelta, y no dudó en responsabilizar al piloto de Aston Martin por lo sucedido.
“Stroll siempre está sacando gente de la pista. No mira los espejos, no deja espacio, y mandó a Gabi contra el muro”, declaró Colapinto ante los medios en Interlagos, según Motorsport. El incidente se produjo en la curva Bico de Pato, cuando Bortoleto intentaba adelantar por el exterior al canadiense y terminó impactando contra las barreras.
El choque significó el final anticipado del debut de Bortoleto en su Gran Premio de casa, apenas unos segundos después de la largada. El piloto paulista, que ya había sufrido un accidente en la carrera sprint del sábado, intentaba remontar posiciones desde el fondo del pelotón al momento del contacto.
Colapinto, que venía detrás y presenció el momento, fue tajante en su análisis y recordó que Stroll ya había tenido maniobras similares en otras carreras. De hecho, en el Gran Premio de México, el argentino también se había mostrado molesto tras un toque con el canadiense que lo sacó del asfalto en la largada.
“Es lo que hace cada vez”, remarcó Colapinto, que llegó a calificar al piloto de Aston Martin de “idiota” por radio durante la competencia brasileña, cuando volvió a cruzárselo en pista.
Por su parte, Bortoleto eligió una postura mucho más moderada y consideró que el toque fue un simple “incidente de carrera”. “Él abrió un poco más de lo que había de espacio allí, tocó mi neumático delantero y terminé contra el muro. Si me hubiera dejado un poco más de espacio, probablemente lo habría adelantado”, explicó el piloto de Sauber, que destacó la buena largada que había tenido al superar a Lewis Hamilton y al propio Colapinto en las primeras curvas.
Pese al choque, Bortoleto evitó culpar a Stroll y valoró su rendimiento inicial. Colapinto, en cambio, volvió a marcar su disconformidad con las maniobras del canadiense, con quien ya acumula varios roces en las últimas fechas.
La Fórmula 1 continuará dentro de dos semanas con el Gran Premio de Las Vegas, donde el argentino buscará cerrar la gira americana con un mejor resultado antes del cierre de temporada en Asia.