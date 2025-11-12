Fernando Juri, sobre la crisis en el transporte: “Queremos terminar con un sistema que ya no da respuestas”

El presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri, reconoció este miércoles que la crisis del transporte público requiere una reforma integral, y adelantó que el cuerpo busca aprobar antes de fin de año un marco regulatorio para las plataformas digitales y el sistema de taxis y colectivos.
“Estamos tratando de lograr unanimidad en el criterio de la conformación. El diálogo es fundamental para llegar a un proyecto consensuado entre todos los concejales”, explicó al referirse a las reuniones que se mantienen con los distintos bloques del cuerpo deliberativo.
Según el titular del Concejo, el debate actual no se limita a las aplicaciones, sino que abarca todo el sistema de transporte público, al que calificó como “obsoleto y anacrónico”. “No podemos continuar con este sistema. Queremos una reforma integral, que contemple desde las plataformas hasta los colectivos y taxis”, enfatizó.
Juri aclaró que las discusiones se realizan “puertas adentro” porque todavía no existe un dictamen de comisión que permita llevar el tema al recinto. “Primero tiene que haber un dictamen de comisión. Cuando eso esté listo, recién bajará al recinto para su tratamiento. Lo que buscamos es llegar con un criterio unánime”, señaló.
El presidente del cuerpo también confirmó que las sesiones ordinarias se prorrogarán hasta el 22 de diciembre, con el objetivo de avanzar en la sanción del proyecto. “Queremos que antes de fin de año el tema plataformas esté definido desde el Concejo”, aseguró.
Entre los puntos en discusión, Juri mencionó la necesidad de equiparar las obligaciones tributarias entre los distintos actores del transporte. “Hay una desigualdad entre las plataformas, que no tributan, y los taxistas, que sí lo hacen. Eso debe resolverse”, aclaró.
Aunque aún no hay un texto definitivo, el titular del Concejo sostuvo que el único beneficiario de la regulación debe ser el usuario. “Todo este trabajo se hace pensando en el usuario. Buscamos un sistema más justo, moderno y eficiente”.
Por el momento, no se presentó ningún pedido formal de aumento del boleto ni por parte de los empresarios del transporte ni de los taxistas. Juri confirmó que no se analizará una suba tarifaria hasta tanto se avance en la definición del nuevo marco regulatorio.