“Mavé Pintá” reunirá a más de 40 artistas de todo el país para crear un mural en Tucumán

Tucumán volverá a llenarse de color con el 5º Encuentro Nacional de Arte Urbano “Mavé Pintá”, una celebración que reúne a artistas, bailarines y emprendedores en torno al arte público y la cultura popular. La cita será el 15 y 16 de noviembre en el Complejo Educativo Ateneo Salesiano, en la esquina de San Juan y Córdoba, de San Miguel de Tucumán, donde las paredes se convertirán en un gran mural colectivo.
Organizado por Graffiti Tucumán Argentina (GTA), el encuentro es completamente gratuito y busca acercar el arte urbano a toda la comunidad. Durante dos jornadas, más de 40 artistas de la provincia y de otras jurisdicciones intervendrán unos 160 metros de muro, con murales y graffitis inspirados en la identidad local.
El “Mavé Pintá” nació en 2021 como una iniciativa autogestionada de artistas tucumanos y hoy se consolida como uno de los encuentros más esperados del calendario cultural. Con cada edición, el acontecimiento amplía su comunidad y reafirma que el arte público puede ser un punto de encuentro, identidad y alegría compartida.
Arte, feria y baile a cielo abierto
Entre los artistas locales confirmados se encuentran Isaac “Trazo” Barker (@bboy_isaac4), que es conocido por su estilo vibrante y su vínculo con la cultura hip hop; Luciano Vita (@lucianovita.dibujos), dibujante, arquitecto y docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán, que combina precisión técnica y lenguaje visual contemporáneo, y Daryna Concha, integrante del colectivo Las Bigotudas (@novicehearthealer), que aportará su mirada feminista y expresiva a la pared compartida.
Además del arte en directo, habrá una feria de emprendedores con productos locales, propuestas gastronómicas y espacios de encuentro vecinal. También se realizará una batalla de baile, abierta a quienes quieran mostrar su estilo y sumarse a la energía del “multiverso mavelero”, como lo definen los organizadores.
Quienes deseen formar parte de la feria o inscribirse en la competencia de baile pueden hacerlo por mensaje directo en las redes de Graffiti Tucumán Argentina. La propuesta está pensada para que vecinos y visitantes puedan acercarse en cualquier momento del fin de semana, recorrer los murales y disfrutar del arte a cielo abierto.
Este 15 y 16 de noviembre, San Miguel de Tucumán será otra vez el escenario donde los colores, la música y la creatividad se mezclan para celebrar el poder del arte en las calles.