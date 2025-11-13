“Mavé Pintá” reunirá a más de 40 artistas de todo el país para crear un mural en Tucumán

Tucumán volverá a llenarse de color con el 5º Encuentro Nacional de Arte Urbano “Mavé Pintá”, una celebración que reúne a artistas, bailarines y emprendedores en torno al arte público y la cultura popular. La cita será el 15 y 16 de noviembre en el Complejo Educativo Ateneo Salesiano, en la esquina de San Juan y Córdoba, de San Miguel de Tucumán, donde las paredes se convertirán en un gran mural colectivo.