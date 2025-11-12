Reforma laboral: “Si no cambiamos las leyes del trabajo, la Argentina seguirá condenada al estancamiento”

Mientras el Gobierno nacional avanza en el diseño de una reforma laboral, el economista José Bercoff sostuvo en LA GACETA que el país “enfrenta una legislación totalmente anacrónica” y que una modernización del sistema de trabajo es “imprescindible” para recuperar el empleo formal y la competitividad.
“No es gratuito que los problemas laborales vengan preexistiendo desde hace décadas. El empleo privado formal no crece hace 15 años. El mayor perjudicado es el trabajador que está en la informalidad, sin aportes ni cobertura social”, afirmó en LG Play.
Bercoff criticó la resistencia de algunos sectores sindicales frente a un proyecto, cuyos detalles aún no fueron presentados oficialmente. “Me sorprende que haya gremios que se opongan antes siquiera de conocer el texto. Hay una industria del juicio laboral que desalienta la contratación y perjudica al empleo”, advirtió.
El economista remarcó que, entre 2010 y 2024, los accidentes laborales bajaron un 40%, pero los juicios por conflictos de trabajo aumentaron un 120%. “Esa asimetría demuestra que el sistema está distorsionado”, explicó.
Otro de los puntos críticos, según Bercoff, es el costo laboral. “En la Argentina, el 35% del salario se va en cargas e impuestos que no llegan al bolsillo del trabajador. En Estados Unidos ese porcentaje es del 15% y en Chile del 7%. Esa presión hace inviable que muchas pymes tomen personal”.
Sobre los lineamientos que trascendieron del proyecto, valoró la idea de “salarios dinámicos”, es decir, acuerdos paritarios adaptados a la realidad productiva de cada región. “No puede tener el mismo esquema salarial una empresa del NOA que una de la Pampa Húmeda. La productividad es diferente y eso debe reflejarse en las negociaciones”, sostuvo.
Bercoff también advirtió que la eventual reforma obligará a una reconversión del sistema sindical y empresario. “Hace 40 años tenemos los mismos dirigentes gremiales. Si queremos un país moderno, también debemos democratizar las organizaciones sindicales y las cámaras empresarias. Argentina ha sido rehén de sus corporaciones”, señaló.
El economista insistió en que la modernización del régimen laboral debe ir acompañada de una reforma tributaria integral: “Tenemos alrededor de 155 impuestos, de los cuales apenas diez concentran el 90% de la recaudación. El resto genera una maraña burocrática que desincentiva la inversión y fomenta la informalidad”, explicó.
Respecto al escenario político, consideró que el Gobierno atraviesa el momento propicio para avanzar. “Si hay un momento para encarar estas reformas estructurales, es ahora. El oficialismo acaba de ganar elecciones con un mandato claro de cambio. La sociedad está pidiendo transformaciones reales, no más parches”.
Finalmente, concluyó: “Algunos dicen que si se aprueba la reforma laboral estaremos peor. Yo creo lo contrario: si seguimos como estamos, vamos a estar peor. Llevamos dos décadas con un empleo privado estancado, una economía sin crecimiento y más trabajadores fuera del sistema. Estas son las reformas que necesita el país”.