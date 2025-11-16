La Casa de Mujeres y Diversidades alojará un espacio de reunión para familias LGBTIQ+

La Casa de Mujeres y Diversidades continúa afianzando su compromiso con la igualdad y el acompañamiento. En esta oportunidad, invita a participar del Segundo Encuentro de Familias Diversas, una propuesta pensada para fortalecer los vínculos entre personas que buscan un espacio de contención y diálogo desde el respeto, la empatía y la comprensión recíprocos.