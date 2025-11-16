La Casa de Mujeres y Diversidades alojará un espacio de reunión para familias LGBTIQ+

La Casa de Mujeres y Diversidades continúa afianzando su compromiso con la igualdad y el acompañamiento. En esta oportunidad, invita a participar del Segundo Encuentro de Familias Diversas, una propuesta pensada para fortalecer los vínculos entre personas que buscan un espacio de contención y diálogo desde el respeto, la empatía y la comprensión recíprocos.
El encuentro tendrá lugar el martes 19 de noviembre a las 18 en el SUM de la Casa ubicada en avenida Sáenz Peña 263, San Miguel de Tucumán. La invitación está abierta a todas las familias que deseen compartir experiencias, despejar dudas, o simplemente acercarse a un entorno seguro y libre de prejuicios.
El acontecimiento se enmarca dentro del trabajo sostenido que impulsa la institución en materia de derechos humanos, inclusión y diversidad, con el propósito de construir redes comunitarias que ofrezcan herramientas de apoyo y acompañamiento en contextos familiares heterogéneos.
Escuchar, compartir y acompañar
La propuesta busca generar un espacio de reflexión y escucha activa sobre las distintas realidades que atraviesan las familias LGBTIQ+. Mediante el intercambio de experiencias personales, se pretende visibilizar la pluralidad de formas de amor, crianza y acompañamiento que existe dentro de la sociedad.
En esta nueva edición, se incorporarán actividades participativas orientadas a promover el diálogo entre asistentes. Profesionales y referencias del área de Diversidades estarán presentes para guiar las conversaciones desde una perspectiva de derechos y cuidado emocional.
El encuentro también tiene como fin derribar prejuicios y construir una mirada más amplia. En la organización destacan que la inclusión comienza en los vínculos cotidianos, y se fortalece cuando existen espacios donde cada persona puede sentirse reconocida y valorada.
Una red que crece en Tucumán
La Casa de Mujeres y Diversidades sostiene un trabajo continuo con organizaciones sociales, instituciones educativas y colectivos locales. Estos espacios de encuentro no sólo ofrecen acompañamiento a familias y personas LGBTIQ+, sino que además impulsan instancias de formación, asesoramiento legal y contención psicológica.
Con actividades como el Encuentro de Familias Diversas, se busca que Tucumán siga ampliando sus redes de cuidado y respeto, promoviendo una sociedad más empática e igualitaria. La participación es gratuita y no requiere inscripción previa.