La Casa de Mujeres y Diversidades alojará un espacio de reunión para familias LGBTIQ+

El Segundo Encuentro de Familias Diversas se realizará el 19 de noviembre con el fin de promover la escucha, la reflexión y el acompañamiento recíprocos.

ENCUENTRO. Familias LGBTIQ+ participan de espacios de contención impulsados por la Casa de Mujeres y Diversidades en Tucumán. / UNSPLASH ENCUENTRO. Familias LGBTIQ+ participan de espacios de contención impulsados por la Casa de Mujeres y Diversidades en Tucumán. / UNSPLASH
Hace 1 Hs

La Casa de Mujeres y Diversidades continúa afianzando su compromiso con la igualdad y el acompañamiento. En esta oportunidad, invita a participar del Segundo Encuentro de Familias Diversas, una propuesta pensada para fortalecer los vínculos entre personas que buscan un espacio de contención y diálogo desde el respeto, la empatía y la comprensión recíprocos.

El encuentro tendrá lugar el martes 19 de noviembre a las 18 en el SUM de la Casa ubicada en avenida Sáenz Peña 263, San Miguel de Tucumán. La invitación está abierta a todas las familias que deseen compartir experiencias, despejar dudas, o simplemente acercarse a un entorno seguro y libre de prejuicios.

El acontecimiento se enmarca dentro del trabajo sostenido que impulsa la institución en materia de derechos humanos, inclusión y diversidad, con el propósito de construir redes comunitarias que ofrezcan herramientas de apoyo y acompañamiento en contextos familiares heterogéneos.

Escuchar, compartir y acompañar

La propuesta busca generar un espacio de reflexión y escucha activa sobre las distintas realidades que atraviesan las familias LGBTIQ+. Mediante el intercambio de experiencias personales, se pretende visibilizar la pluralidad de formas de amor, crianza y acompañamiento que existe dentro de la sociedad.

En esta nueva edición, se incorporarán actividades participativas orientadas a promover el diálogo entre asistentes. Profesionales y referencias del área de Diversidades estarán presentes para guiar las conversaciones desde una perspectiva de derechos y cuidado emocional.

El encuentro también tiene como fin derribar prejuicios y construir una mirada más amplia. En la organización destacan que la inclusión comienza en los vínculos cotidianos, y se fortalece cuando existen espacios donde cada persona puede sentirse reconocida y valorada.

Una red que crece en Tucumán

La Casa de Mujeres y Diversidades sostiene un trabajo continuo con organizaciones sociales, instituciones educativas y colectivos locales. Estos espacios de encuentro no sólo ofrecen acompañamiento a familias y personas LGBTIQ+, sino que además impulsan instancias de formación, asesoramiento legal y contención psicológica.

Con actividades como el Encuentro de Familias Diversas, se busca que Tucumán siga ampliando sus redes de cuidado y respeto, promoviendo una sociedad más empática e igualitaria. La participación es gratuita y no requiere inscripción previa.

