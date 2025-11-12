Secciones
Feng shui en casa: los tres errores más comunes al decorar el salón (y cómo corregirlos sin gastar de más)

El salón, corazón de la convivencia familiar, es uno de los lugares donde más influye la energía del entorno.

Feng shui en casa: los tres errores más comunes al decorar el salón (y cómo corregirlos sin gastar de más)
Hace 1 Hs

Nuestro hogar es mucho más que un techo: es el espacio donde compartimos momentos, descansamos y necesitamos sentirnos bien. El salón, corazón de la convivencia familiar, es uno de los lugares donde más influye la energía del entorno. Y según el feng shui, una antigua disciplina china que busca armonizar los espacios, existen errores muy comunes que pueden bloquear ese flujo de energía positiva.

La experta en feng shui Montserrat Beltrán explica cuáles son los tres grandes errores al decorar el salón y cómo solucionarlos fácilmente para transformar el ambiente sin grandes inversiones.

1. Error número uno: centrar la decoración en el televisor

Para Beltrán, el fallo más frecuente es darle todo el protagonismo al televisor.

“Olvidamos que el salón es, o debería ser, un espacio para la familia y la convivencia”, señala.

El feng shui recomienda organizar el mobiliario en torno al diálogo y no a las pantallas. Crear un entorno donde los asientos favorezcan la comunicación y el relax permite que la energía fluya y que el salón recupere su función esencial: ser un punto de encuentro.

2. Error número dos: exceso de muebles y objetos

Saturar el salón con muebles, adornos y objetos dispares interrumpe la circulación de la energía y genera sensación de desorden.

“Esa acumulación provoca caos visual y mental”, explica la especialista.

El feng shui sugiere mantener solo lo necesario, apostar por la simplicidad y el orden visual, y dejar espacio para moverse con comodidad. Un entorno despejado transmite calma y bienestar.

3. Error número tres: una iluminación mal planificada

El tercer gran error, según Montserrat Beltrán, es una iluminación pobre o mal distribuida.

“Un salón con zonas oscuras o una única luz central resulta poco acogedor”, advierte.

La clave está en combinar distintos puntos de luz —lámparas de pie, de mesa o incluso velas— para crear ambientes cálidos y equilibrados que inviten a disfrutar del espacio.

Cómo mejorar la energía del salón con pequeños cambios

La buena noticia es que no hace falta gastar mucho dinero para mejorar la armonía del salón.

“El primer paso es ordenar y despejar. Eliminar lo que sobra, reorganizar los muebles y dejar espacio libre”, recomienda la experta.

Una vez despejado, puedes añadir elementos que aporten energía positiva:

Plantas naturales, para revitalizar el ambiente.

Textiles en tonos cálidos, que aporten confort.

Alfombras suaves y luz indirecta, para crear una atmósfera relajante.

Pequeños detalles que marcan una gran diferencia.

El objetivo del feng shui: sentirse bien en casa

“El secreto está en sentirte bien en tu propio espacio”, resume Beltrán.

Si al entrar al salón sientes calma, ligereza y bienestar, es señal de que la energía fluye correctamente. Y eso, más allá de cualquier moda decorativa, es lo que el feng shui busca: equilibrio, serenidad y armonía.


