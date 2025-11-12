Feng shui en casa: los tres errores más comunes al decorar el salón (y cómo corregirlos sin gastar de más)

Nuestro hogar es mucho más que un techo: es el espacio donde compartimos momentos, descansamos y necesitamos sentirnos bien. El salón, corazón de la convivencia familiar, es uno de los lugares donde más influye la energía del entorno. Y según el feng shui, una antigua disciplina china que busca armonizar los espacios, existen errores muy comunes que pueden bloquear ese flujo de energía positiva.