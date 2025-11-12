Cómo fue el grave choque por el que Pablo Alarcón deberá pagar $21 millones

“Sufrí un síncope mientras manejaba... Un desmayo espontáneo. Me dormí y me desmayé”, contó en ese momento. En la internación le curaron de una neumonía y además determinaron colocarle un marcapasos. “La operación duró una hora y media más o menos, y fue con anestesia general. Y la verdad es que me siento bárbaro como si no hubiese pasado nada...", relató días posteriores al accidente. El marcapasos le serviría para impulsar su frecuencia cuando esta bajara: "Es como un bolsillo chiquito que te ponen en el pecho y emite pulsaciones”