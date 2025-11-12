Cómo fue el grave choque por el que Pablo Alarcón deberá pagar $21 millones

En julio de este año, Pablo Alarcón sufrió un accidente que le cambió la vida. El 22 de ese mes, el actor de 79 años chocó contra dos vehículos que estaban estacionados, lo que puso su salud en estado crítico. Tiempo después, ya recuperado apareció una consecuencia inesperada: el intérprete recibió una demanda de $21 millones.
A casi cuatro meses del siniestro que llevó a Alarcón a días de internación e intervención quirúrgica, el actor debió enfrentarse a un reclamo de $21 millones, una demanda civil iniciada por los dueños de los autos. El escrito judicial tampoco se limita a lo económico, sino que cuestiona la responsabilidad personal del actor de manejar en las condiciones en que se encontraba.
El momento del desmayo
Por ese momento, Pablo Alarcón se encontraba manejando por Avenida Córdoba y Concepción Arenal, lo que corresponde al barrio de Palermo en Buenos Aires cuando comenzó a sentirse más débil. "Sentí que me iba de cabeza, intenté frenar, pero no llegué a hacerlo”, reveló en una entrevista a La Nación. Allí el actor comentó que se desvaneció por falta de pulsaciones.
“Ahora me doy cuenta de que me podría haber muerto”, admitió en la misma entrevista. En ese momento, Alarcón perdió la conciencia por unos segundos lo que le llevó a impactar contra dos vehículos que estaban estacionados. En ese momento se convocó al SAME y fue trasladado al Hospital Fernández donde le hicieron estudios y lograron estabilizarlo.
“Sufrí un síncope mientras manejaba... Un desmayo espontáneo. Me dormí y me desmayé”, contó en ese momento. En la internación le curaron de una neumonía y además determinaron colocarle un marcapasos. “La operación duró una hora y media más o menos, y fue con anestesia general. Y la verdad es que me siento bárbaro como si no hubiese pasado nada...", relató días posteriores al accidente. El marcapasos le serviría para impulsar su frecuencia cuando esta bajara: "Es como un bolsillo chiquito que te ponen en el pecho y emite pulsaciones”
Las acusaciones en su contra
Alarcón ya había tenido episodios cardíacos, lo que llevó a la demanda a alegar por su estado de salud y las condiciones en las que manejaba el vehículo. “Conducir un vehículo a los 79 años con antecedentes de salud no puede considerarse un suceso ajeno al riesgo, sino un elemento que lo potencia”, sostuvieron los afectados por el choque.
Señalaron que Alarcón tenía el registro vencido, y que su solicitud de renovación había sido rechazada por razones médicas, lo que refuerza la acusación de negligencia.