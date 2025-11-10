Demandan a Pablo Alarcón por el accidente que causó tras descompensarse: la millonaria suma que deberá pagar

El pasado 22 de julio, Pablo Alarcón protagonizó un accidente vial en la Avenida Córdoba, a la altura de Concepción Arenal, luego de descompensarse mientras manejaba. En un principio se habló de un posible ACV, pero los médicos del Hospital Fernández descartaron esa versión y confirmaron que el actor sufrió un síncope, una pérdida temporal de conciencia asociada a problemas cardíacos.