Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Por qué Johnny Depp está en Argentina: todos los detalles de su visita y su agenda completa

"Uno se siente bendecido de tener el apoyo, de la demostración de respeto, amor, admiración. La gente me ha mantenido vivo”, declaró el actor.

Por qué Johnny Depp está en Argentina: todos los detalles de su visita y su agenda completa
Hace 1 Hs

Johnny Depp comenzó su viaje por Argentina y se mostró completamente agradecido por el recibimiento de la gente. El actor fue entrevistado en Cortá por Lozano (Telefe), con Verónica Lozano como anfitriona. “Es realmente impresionante, no sé si alguien se puede acostumbrar a una bienvenida como esta. Uno se siente bendecido de tener el apoyo, de la demostración de respeto, amor, admiración. La gente me ha mantenido vivo”, dijo el actor.

Cuándo llega Johnny Depp a la Argentina y por qué su visita genera tanta expectativa

Cuándo llega Johnny Depp a la Argentina y por qué su visita genera tanta expectativa

El viaje está motivado por el proceso de producción de una nueva película que él mismo está dirigiendo. En la misma, relata la vida de Modigliani, y cuenta con la participación de Al Pacino

¿De qué se trata la película que trajo a Johnny Depp a la Argentina?

La película dirigida por Johnny Depp ofrece un retrato profundo del célebre pintor italiano Amedeo Modigliani, centrado en setenta y dos horas particularmente intensas de su existencia. Durante este caótico período en la París de 1916, una ciudad aún bajo las marcas de la posguerra, el artista escapa de la policía mientras sopesa la posibilidad de abandonar su carrera por completo. El filme sumerge al espectador en el dilema de Modi, apodado por sus amigos, quien se debate entre mantener su idealismo artístico o ceder a la comercialización.

En esta lucha interna, el pintor busca apoyo y guía en su círculo cercano, el cual incluye a su musa inspiradora. Su destino, sin embargo, pende de un hilo, pues un coleccionista estadounidense aparece como una figura clave que podría significar un cambio radical en su vida. La narrativa se construye alrededor de estos encuentros decisivos que definirán el futuro artístico y personal de Modigliani en medio de la efervescencia bohemia de Montparnasse.

Cómo es la agenda de Johnny Depp en Argentina para presentar su nueva película

La estrella de Hollywood viajó a la Argentina para presentar la avant première de su película, “Modigliani, tres días en Montparnasse”, en el Cinemark de Palermo. El actor también se trasladará a La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, donde recibirá el título de “visitante ilustre”. Durante su visita, recorrerá lugares emblemáticos de la cultura local como el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y el histórico Teatro Coliseo Podestá.

"Durante su primera estadía, el actor recorrió San Telmo y visitó el taller de Juan Carlos Pallarols, platero de renombre internacional. También sorprendió al visitar el Teatro Colón, donde saludó a artistas y músicos que ensayaban para Disney en Concierto: Un Recorrido Sinfónico.", según informó el medio La Nación.

Temas Johnny Depp
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Franco Colapinto le hizo una atrevida invitación a Dua Lipa después de su visita a la Bombonera

Franco Colapinto le hizo una atrevida invitación a Dua Lipa después de su visita a la Bombonera

“Me da igual”: Cher respondió a las críticas y defendió su romance con su novio 40 años menor

“Me da igual”: Cher respondió a las críticas y defendió su romance con su novio 40 años menor

Lo más popular
Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida
1

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal
2

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular
3

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”
4

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos
5

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa
6

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

Más Noticias
Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Sorprendió a todos cantando Miranda! y Soda Stereo: ¿de dónde es Dua Lipa?

Sorprendió a todos cantando Miranda! y Soda Stereo: ¿de dónde es Dua Lipa?

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Comentarios