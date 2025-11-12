Por qué Johnny Depp está en Argentina: todos los detalles de su visita y su agenda completa

Johnny Depp comenzó su viaje por Argentina y se mostró completamente agradecido por el recibimiento de la gente. El actor fue entrevistado en Cortá por Lozano (Telefe), con Verónica Lozano como anfitriona. “Es realmente impresionante, no sé si alguien se puede acostumbrar a una bienvenida como esta. Uno se siente bendecido de tener el apoyo, de la demostración de respeto, amor, admiración. La gente me ha mantenido vivo”, dijo el actor.
El viaje está motivado por el proceso de producción de una nueva película que él mismo está dirigiendo. En la misma, relata la vida de Modigliani, y cuenta con la participación de Al Pacino.
¿De qué se trata la película que trajo a Johnny Depp a la Argentina?
La película dirigida por Johnny Depp ofrece un retrato profundo del célebre pintor italiano Amedeo Modigliani, centrado en setenta y dos horas particularmente intensas de su existencia. Durante este caótico período en la París de 1916, una ciudad aún bajo las marcas de la posguerra, el artista escapa de la policía mientras sopesa la posibilidad de abandonar su carrera por completo. El filme sumerge al espectador en el dilema de Modi, apodado por sus amigos, quien se debate entre mantener su idealismo artístico o ceder a la comercialización.
En esta lucha interna, el pintor busca apoyo y guía en su círculo cercano, el cual incluye a su musa inspiradora. Su destino, sin embargo, pende de un hilo, pues un coleccionista estadounidense aparece como una figura clave que podría significar un cambio radical en su vida. La narrativa se construye alrededor de estos encuentros decisivos que definirán el futuro artístico y personal de Modigliani en medio de la efervescencia bohemia de Montparnasse.
Cómo es la agenda de Johnny Depp en Argentina para presentar su nueva película
La estrella de Hollywood viajó a la Argentina para presentar la avant première de su película, “Modigliani, tres días en Montparnasse”, en el Cinemark de Palermo. El actor también se trasladará a La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, donde recibirá el título de “visitante ilustre”. Durante su visita, recorrerá lugares emblemáticos de la cultura local como el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y el histórico Teatro Coliseo Podestá.
"Durante su primera estadía, el actor recorrió San Telmo y visitó el taller de Juan Carlos Pallarols, platero de renombre internacional. También sorprendió al visitar el Teatro Colón, donde saludó a artistas y músicos que ensayaban para Disney en Concierto: Un Recorrido Sinfónico.", según informó el medio La Nación.