Por qué Johnny Depp está en Argentina: todos los detalles de su visita y su agenda completa

¿De qué se trata la película que trajo a Johnny Depp a la Argentina?

La película dirigida por Johnny Depp ofrece un retrato profundo del célebre pintor italiano Amedeo Modigliani, centrado en setenta y dos horas particularmente intensas de su existencia. Durante este caótico período en la París de 1916, una ciudad aún bajo las marcas de la posguerra, el artista escapa de la policía mientras sopesa la posibilidad de abandonar su carrera por completo. El filme sumerge al espectador en el dilema de Modi, apodado por sus amigos, quien se debate entre mantener su idealismo artístico o ceder a la comercialización.