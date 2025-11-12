La SAT avanza en la recuperación de la toma de Anfama para optimizar el suministro de agua en Yerba Buena

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) continúa con las obras de recuperación y mantenimiento en la toma de Anfama, infraestructura clave para el suministro de agua potable en Yerba Buena y otras localidades aledañas. El gerente general de la SAT, Marcelo Caponio, y el rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Pagani, realizaron una recorrida técnica por la zona para supervisar los avances.
Estos trabajos se llevan a cabo en el marco de un convenio interinstitucional entre la SAT y la UNT, que implica la transferencia de las operaciones de Anfama de la UNT a la SAT, a cambio de que la empresa estatal realice las obras de mantenimiento necesarias.
Un trabajo articulado
Durante la visita, Caponio resaltó la importancia de este trabajo articulado, al destacar que ya se recuperó el acceso del agua a las cámaras filtrantes y que el acueducto de 29 km que conecta Anfama con Yerba Buena opera al 100% de su capacidad. El presidente de la SAT también agradeció el apoyo del gobernador Osvaldo Jaldo y reconoció la decisión política que permitió recuperar esta obra, inaugurada en 1945.
Por su parte, el rector de la UNT subrayó la importancia de la obra para el abastecimiento de agua en Raco, El Siambón, La Sala, San Javier, Horco Molle y Yerba Buena. Agradeció la colaboración de la SAT y su equipo, resaltando que la unión de esfuerzos entre ambas instituciones permite lograr mejores resultados.
Se espera que las intervenciones continúen durante las próximas semanas para garantizar la estabilidad del sistema y asegurar un suministro de agua constante durante los meses de mayor demanda.