Secciones
SociedadActualidad

La SAT avanza en la recuperación de la toma de Anfama para optimizar el suministro de agua en Yerba Buena

Estos trabajos se llevan a cabo en el marco de un convenio interinstitucional con la UNT.

La SAT avanza en la recuperación de la toma de Anfama para optimizar el suministro de agua en Yerba Buena
Hace 2 Hs

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) continúa con las obras de recuperación y mantenimiento en la toma de Anfama, infraestructura clave para el suministro de agua potable en Yerba Buena y otras localidades aledañas. El gerente general de la SAT, Marcelo Caponio, y el rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Pagani, realizaron una recorrida técnica por la zona para supervisar los avances.

Estos trabajos se llevan a cabo en el marco de un convenio interinstitucional entre la SAT y la UNT, que implica la transferencia de las operaciones de Anfama de la UNT a la SAT, a cambio de que la empresa estatal realice las obras de mantenimiento necesarias.

Un trabajo articulado

Durante la visita, Caponio resaltó la importancia de este trabajo articulado, al destacar que ya se recuperó el acceso del agua a las cámaras filtrantes y que el acueducto de 29 km que conecta Anfama con Yerba Buena opera al 100% de su capacidad. El presidente de la SAT también agradeció el apoyo del gobernador Osvaldo Jaldo y reconoció la decisión política que permitió recuperar esta obra, inaugurada en 1945.

Por su parte, el rector de la UNT subrayó la importancia de la obra para el abastecimiento de agua en Raco, El Siambón, La Sala, San Javier, Horco Molle y Yerba Buena. Agradeció la colaboración de la SAT y su equipo, resaltando que la unión de esfuerzos entre ambas instituciones permite lograr mejores resultados.

Se espera que las intervenciones continúen durante las próximas semanas para garantizar la estabilidad del sistema y asegurar un suministro de agua constante durante los meses de mayor demanda.

Temas TucumánOsvaldo JaldoCasa de Gobierno de TucumánMarcelo CaponioSergio Pagani
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La SAT anunció la interrupción temporal del servicio en El Corte y en la zona oeste de Yerba Buena

La SAT anunció la interrupción temporal del servicio en El Corte y en la zona oeste de Yerba Buena

A dos años de gestión, Caponio defendió el trabajo de la SAT: “Los problemas no son culpa de la empresa”

A dos años de gestión, Caponio defendió el trabajo de la SAT: “Los problemas no son culpa de la empresa”

Jaldo inauguró la Escuela de Oficios Municipal de Tafí Viejo

Jaldo inauguró la Escuela de Oficios Municipal de Tafí Viejo

Osvaldo Jaldo restituyó en sus funciones al comisionado de El Cercado

Osvaldo Jaldo restituyó en sus funciones al comisionado de El Cercado

Escándalo en El Cadillal: investigan si hay más policías involucrados

Escándalo en El Cadillal: investigan si hay más policías involucrados

Lo más popular
Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida
1

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal
2

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular
3

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”
4

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos
5

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa
6

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

Más Noticias
Estas 10 provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y vientos este miércoles

Estas 10 provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y vientos este miércoles

Quién es Vera Wang, la diseñadora de moda de 76 años que parece de 30

Quién es Vera Wang, la diseñadora de moda de 76 años que parece de 30

Venta de viviendas ProCreAr: las cinco claves para entender las subastas que hará el Estado

Venta de viviendas ProCreAr: las cinco claves para entender las subastas que hará el Estado

Abrió Vestcasa en Argentina: el mega outlet brasileño que ofrece productos para el hogar a precios imbatibles

Abrió Vestcasa en Argentina: el mega outlet brasileño que ofrece productos para el hogar a precios imbatibles

El tiempo en Tucumán: el cielo podría nublarse y se esperan lluvias por la tarde

El tiempo en Tucumán: el cielo podría nublarse y se esperan lluvias por la tarde

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

Comentarios