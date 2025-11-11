La SAT anunció la interrupción temporal del servicio en El Corte y en la zona oeste de Yerba Buena

Desde la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) informaron que continúan los trabajos en la obra que permite bombear agua desde el río Muerto hacia la zona de Lomas de Imbaud, en Yerba Buena. Debido a estas tareas, se registran cortes intermitentes en el suministro de agua potable en El Corte y en el sector oeste del municipio.