La SAT anunció la interrupción temporal del servicio en El Corte y en la zona oeste de Yerba Buena

Desde la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) informaron que continúan los trabajos en la obra que permite bombear agua desde el río Muerto hacia la zona de Lomas de Imbaud, en Yerba Buena. Debido a estas tareas, se registran cortes intermitentes en el suministro de agua potable en El Corte y en el sector oeste del municipio.
Mediante un comunicado, la empresa estatal aclaró que “son acciones necesarias para mejorar el servicio” y pidieron comprensión a los vecinos por las molestias ocasionadas.
Las obras forman parte del plan de mejoras que la SAT ejecuta en distintos puntos de Tucumán para optimizar la red de distribución.