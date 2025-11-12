La sorprendente sanción que recibieron los “fantasmas de la B” de La Bombonera

También sancionaron a los “fantasmas”

La medida no solo afectó al club: los hinchas disfrazados que protagonizaron una de las postales del domingo también fueron identificados y sancionados. Según el comunicado, las personas que ingresaron caracterizadas como “fantasmas de la B” tendrán prohibido el ingreso a los estadios por 12 meses. La Policía de la Ciudad fue clave para reconocerlos en las imágenes de las cámaras de seguridad.