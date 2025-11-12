Los lujosos detalles de la nueva casa de “Dibu” Martínez en Mar del Plata: “un sueño cumplido”

El diseño, a cargo de Mandinha, destaca por su estilo rústico y cálido, con detalles de madera, amplios ventanales y un entorno verde que otorga serenidad. En las imágenes se observa al matrimonio sonriente en el extenso jardín y a los niños disfrutando de los espacios abiertos. La casa recuerda, por su estética, a la residencia que la familia tiene en Birmingham, donde el arquero defiende los colores del Aston Villa.