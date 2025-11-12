Los lujosos detalles de la nueva casa de “Dibu” Martínez en Mar del Plata: “un sueño cumplido”

El regreso de Emiliano Martínez a la Argentina sorprendió a muchos. Aprovechando la pausa por fecha FIFA, el arquero decidió viajar a Mar del Plata junto a su esposa Mandinha y sus hijos, donde presentaron su nueva casa. En redes sociales, su pareja compartió imágenes del hogar y escribió “un sueño cumplido”, reflejando la emoción familiar por el proyecto concretado.
El diseño, a cargo de Mandinha, destaca por su estilo rústico y cálido, con detalles de madera, amplios ventanales y un entorno verde que otorga serenidad. En las imágenes se observa al matrimonio sonriente en el extenso jardín y a los niños disfrutando de los espacios abiertos. La casa recuerda, por su estética, a la residencia que la familia tiene en Birmingham, donde el arquero defiende los colores del Aston Villa.
Mientras tanto, su ausencia en la convocatoria de Lionel Scaloni para el amistoso ante Angola generó comentarios. Desde el cuerpo técnico aclararon que el objetivo fue dar minutos a otros arqueros y permitir que el “Dibu” descanse tras una intensa temporada. Su lugar en el arco, sin embargo, no está en duda de cara al Mundial 2026.
Un descanso merecido
Durante la gira de la Selección en Alicante, los arqueros elegidos fueron Gerónimo Rulli y Walter Benítez, mientras que Facundo Cambeses quedó afuera por disposiciones de la AFA. En paralelo, el “Dibu” llega a este receso en un gran momento, tras ser figura en la goleada 4-0 del Aston Villa ante Bournemouth en la Premier League, donde incluso atajó un penal y consolidó su condición de referente.
Lejos de los reflectores, Martínez disfruta de unos días en familia antes de retomar la competencia. Su descanso coincide con el reconocimiento mundial que sigue acumulando, pero también con el deseo de mantener el equilibrio entre la fama y su vida cotidiana en su querida Mar del Plata.