Cuándo llega Johnny Depp a la Argentina y por qué su visita genera tanta expectativa

Johnny Depp, una de las estrellas más influyentes de Hollywood, aterriza en la Argentina para mostrar una nueva faceta de su carrera: la de director. El actor presentará Modi, tres días en Montparnasse, su más reciente producción cinematográfica, en un evento que combinará cine, historia y arte en la ciudad de La Plata.
¿Cómo será la visita de Depp?
Su visita comenzará en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, donde participará de una serie de actividades culturales junto a su equipo de producción. Más tarde, el Teatro Coliseo Podestá será escenario de una clase magistral abierta al público, en la que Depp y el actor italiano Riccardo Scamarcio compartirán detalles del proceso creativo detrás del film. Allí también se proyectarán imágenes inéditas de la película, generando gran expectativa entre los cinéfilos y seguidores del actor.
La jornada incluirá una ceremonia de alfombra roja, a la que asistirán destacadas figuras del mundo del espectáculo y la cultura. En ese marco, el intérprete de Piratas del Caribe será distinguido como “visitante ilustre” de la ciudad de La Plata, en reconocimiento a su aporte al arte y a la promoción del intercambio cultural.
¿De qué trata Modi?
Modi retrata tres días en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani en el París de 1916, y cuenta con un elenco internacional encabezado por Scamarcio, Al Pacino y Antonia Desplat. La cinta marca el regreso de Depp a la dirección tras más de dos décadas, luego de The Brave (1997), y promete mostrar una mirada sensible sobre el arte, la bohemia y la fragilidad del genio creativo.