Cuándo llega Johnny Depp a la Argentina y por qué su visita genera tanta expectativa

¿Cómo será la visita de Depp?

Su visita comenzará en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, donde participará de una serie de actividades culturales junto a su equipo de producción. Más tarde, el Teatro Coliseo Podestá será escenario de una clase magistral abierta al público, en la que Depp y el actor italiano Riccardo Scamarcio compartirán detalles del proceso creativo detrás del film. Allí también se proyectarán imágenes inéditas de la película, generando gran expectativa entre los cinéfilos y seguidores del actor.