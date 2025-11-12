La dura respuesta del presidente de Barcelona al hablar de la visita nocturna de Messi al Camp Nou

La figura de Lionel Messi volvió a instalarse en el centro del fútbol mundial, aunque esta vez no por su desempeño deportivo. Durante su visita a España, el astro sorprendió con una aparición nocturna en el Camp Nou antes de sumarse a la Selección argentina para el cierre del año ante Angola. Su presencia en el estadio que marcó su carrera reavivó el afecto entre los hinchas y el club.