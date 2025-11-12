La dura respuesta del presidente de Barcelona al hablar de la visita nocturna de Messi al Camp Nou

La figura de Lionel Messi volvió a instalarse en el centro del fútbol mundial, aunque esta vez no por su desempeño deportivo. Durante su visita a España, el astro sorprendió con una aparición nocturna en el Camp Nou antes de sumarse a la Selección argentina para el cierre del año ante Angola. Su presencia en el estadio que marcó su carrera reavivó el afecto entre los hinchas y el club.
En diálogo con Catalunya Ràdio, el presidente Joan Laporta admitió que no sabía que Messi visitaría el estadio. Dijo que fue “un acto de barcelonismo” y aseguró que el Camp Nou siempre será su casa. El dirigente explicó que están trabajando en un homenaje histórico cuando concluyan las obras: “Queremos ofrecerle el homenaje que merece Leo, con 105 mil personas celebrando su legado”.
Laporta también reconoció que, aunque su salida fue dolorosa, no se arrepiente de las decisiones tomadas. Según explicó, “el Barcelona está por encima de todos”, y añadió que un eventual homenaje podría cerrar esa etapa con alegría. En ese sentido, confesó que el propio Messi expresó su deseo de vivir una despedida en el estadio.
El homenaje que todavía falta
Consultado sobre un posible regreso deportivo del argentino, Laporta fue tajante al decir que “no es realista hablar del retorno de Messi como jugador”. La declaración llegó poco después de que el rosarino recordara su vínculo con el club en una entrevista. Messi había admitido que soñó con jugar toda su carrera en Barcelona y que la despedida fue “rara y diferente a lo que imaginaba”.
Tiempo atrás, el capitán argentino había escrito en redes: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma… Ojalá algún día pueda volver y despedirme como jugador”. Sus palabras reflejaron el sentimiento que aún lo une al club donde se convirtió en leyenda y que, según Laporta, pronto le rendirá el tributo más grande de su historia.