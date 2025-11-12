Cuándo será la subasta de una docena de bicicletas mountain bike desde $50.000

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que en los próximos días de noviembre realizará un remate de 15 bicicletas de montaña que fueron incautadas en distintos operativos en el norte argentino.
Según anunció en su sitio web, el remate se realizará a través de la Dirección General de Aduanas (DGA) y bajo la modalidad online, según lo dispuesto mediante la Disposición 78/2025, publicada en el Boletín Oficial de la Nación.
Las fotos de las bicicletas y su estado ya se puede consultar en el sitio web oficial de remates de ARCA. Allí, se realizará la subasta en modalidad electrónica y se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre de 2025.
Según informó el organismo en su portal web, la venta se autoriza sobre la totalidad de las bicicletas y se realizará “en el estado en que se encuentran”, sin que se realicen reparaciones o modificaciones previas. Esto implica que los interesados deberán adquirir los artículos en su condición actual.
Condiciones de las bicicletas que se rematan
Precios Base: Los valores de partida para las bicicletas oscilan desde los $50.000 hasta los $100.000.
Estado: La mayor parte de los artículos se encuentran aún en su envoltorio original de fábrica, con todos sus componentes.
Cómo participar en el remate
Los interesados en participar en el remate ya pueden consultar el catálogo completo de modelos, precios base y las condiciones específicas de la oferta.
El proceso de subasta se efectuará a través de la plataforma digital del Banco Ciudad. En el sitio web oficial de la ARCA, los usuarios pueden acceder al listado completo de la mercadería y al anexo de la disposición, además de los términos y condiciones del evento.