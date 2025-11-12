El tiempo en Tucumán: el cielo podría nublarse y se esperan lluvias por la tarde

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

El pronóstico extendido del SMN anuncia algunos chubascos para la madrugada y la mañana del jueves, mientras que la mínima sería de 18 °C y la máxima de apenas unos 20 °C. Estas condiciones inestables se extenderían durante algunas horas del viernes, mientras que la temperatura máxima podría llegar a los 24 °C.