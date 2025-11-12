El tiempo en Tucumán: el cielo podría nublarse y se esperan lluvias por la tarde

Después de una jornada calurosa, las condiciones del tiempo podrían cambiar drásticamente en Tucumán en las próximas horas, de acuerdo con el pronóstico, que anticipa el ingreso de un frente que provocaría lluvias por la tarde y el descenso de la temperatura.
La mañana comenzó con el cielo mayormente despejado y una temperatura mínima de 21 °C, de acuerdo con las mediciones aportadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad fue cercana al 80% y los vientos soplaron con dirección sudoeste.
A lo largo de la mañana las ráfagas de viento podrían hacerse más intensas y permitir el ingreso de una masa que provocó tormentas en la zona oeste de Santiago del Estero. En nuestra provincia se anuncia mucha nubosidad y el inicio de las lluvias, aunque débiles, después del mediodía.
La nubosidad será casi total al tiempo que la temperatura máxima rondaría los 22 °C, según el pronóstico del SMN, que también augura una tarde ventosa y con una humedad que se mantendría en torno al 90% el resto de la jornada.
Con la caída del sol, las precipitaciones podrían volverse intermitentes, mientras que la temperatura descendería hasta los 17 °C. Los vientos se volverían débiles desde el sudoeste, mientras que la humedad se mantendrá alta.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
El pronóstico extendido del SMN anuncia algunos chubascos para la madrugada y la mañana del jueves, mientras que la mínima sería de 18 °C y la máxima de apenas unos 20 °C. Estas condiciones inestables se extenderían durante algunas horas del viernes, mientras que la temperatura máxima podría llegar a los 24 °C.