Abrió Vestcasa en Argentina: el mega outlet brasileño que ofrece productos para el hogar a precios imbatibles

Estrategia sin publicidad, pero viral en redes

La llegada a la Argentina no tuvo grandes anuncios ni campañas televisivas. Todo el ruido lo generaron en Instagram, donde lanzaron una promoción misteriosa a partir del 9 de marzo: mostraban los precios de algunos productos —como la “mopa giratoria” a $9.900— sin revelar la dirección del local. La intriga surtió efecto. El día de la inauguración, el mismo artículo se vendió a $5.900 y se agotó en pocas horas.