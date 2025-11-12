Secciones
Abrió Vestcasa en Argentina: el mega outlet brasileño que ofrece productos para el hogar a precios imbatibles

El gigante brasileño Vestcasa desembarcó en la Argentina con su primer local en Liniers y desató un verdadero furor: hubo filas desde la madrugada y cientos de personas viajaron desde distintos puntos del conurbano para aprovechar sus precios bajos en productos para el hogar.

Hace 2 Hs

La fiebre por los precios bajos cruzó la frontera y desató un verdadero fenómeno en el oeste porteño. Vestcasa, la reconocida cadena brasileña especializada en artículos para el hogar, abrió su primer local en la Argentina y revolucionó el barrio de Liniers: el día de la inauguración, la fila para ingresar daba casi la vuelta a la manzana y los primeros clientes llegaron a las 6 de la mañana.

La nueva tienda está ubicada en avenida General Paz 10.674, a pocos metros de Rivadavia, y atrajo a compradores que viajaron desde distintas zonas del conurbano bonaerense. “Vi las ofertas por Instagram y no podía perdérmelo”, contó una vecina de San Miguel que esperó más de una hora para entrar.

La receta del éxito brasileño

Fundada por los hermanos Ahmad y Mohamad Yassin, Vestcasa nació en 2008 en Brasil y hoy cuenta con más de un centenar de tiendas en ese país y en Paraguay. Su fórmula se basa en precios agresivos, stock amplio y una estrategia enfocada en el consumidor que busca productos útiles, accesibles y sin intermediarios.

La marca produce buena parte de su mercadería en fábricas propias en Brasil y también encarga líneas a China, lo que le permite competir con precios muy por debajo del promedio del mercado. En Paraguay incluso cuentan con megatiendas de varios pisos que combinan bazar, decoración, textiles y supermercado.

En Buenos Aires, eligieron comenzar con un local más modesto, formado por tres locales unidos en el fondo sobre la General Paz, con un frente vistoso en verde y blanco. Aun así, la apuesta apunta a un público masivo: familias, jóvenes y adultos mayores que buscan equipar sus hogares sin gastar de más.

Estrategia sin publicidad, pero viral en redes

La llegada a la Argentina no tuvo grandes anuncios ni campañas televisivas. Todo el ruido lo generaron en Instagram, donde lanzaron una promoción misteriosa a partir del 9 de marzo: mostraban los precios de algunos productos —como la “mopa giratoria” a $9.900— sin revelar la dirección del local. La intriga surtió efecto. El día de la inauguración, el mismo artículo se vendió a $5.900 y se agotó en pocas horas.

Los precios que enloquecieron al público

Entre las ofertas más comentadas se destacaron:

10 perchas plásticas por $2.500

Dispenser decorado de 4,5 litros a $9.900

Edredón queen a $34.900

Organizadores con tapa desde $4.500

Caja con ruedas de 65 litros a $9.900

Caja térmica de 22 litros que pasó de $15.000 a $4.900 el día de la apertura

Almohadas ecopluma a $4.900 y otras a $1.500

El artículo más vendido fue la mopa giratoria, símbolo de la marca, que se remató a casi la mitad de su precio habitual. También volaron las cajas plásticas para herramientas a $4.500 y los potes para alimentos que bajaron de $8.000 a $3.900.

