Paris Jackson mostró el “hueco en la nariz” que le dejó el abuso de drogas: "Podría pasar un fideo"

Paris Jackson, actriz, modelo y cantante de 27 años, sorprendió a sus seguidores al mostrar en un video de TikTok la perforación en el tabique nasal que sufrió durante su etapa de adicciones. “Produce un silbido muy fuerte cuando respiro por la nariz”, explicó la artista, visiblemente sincera.
La hija del “Rey del Pop” contó que el orificio entre sus fosas nasales es una secuela permanente del consumo de sustancias y decidió hacerlo público como una forma de advertencia:
“Y eso es por lo que piensan que es. No consuman drogas, niños”, dijo con ironía.
En el video, grabado con la linterna de su celular, la artista mostró el “hueco” en su nariz, una lesión que —según médicos consultados por Daily Mail— se produce por la destrucción del tejido nasal al inhalar cocaína u otras sustancias.
“Podría pasar un fideo por el agujero”
Con su característico humor ácido, Paris bromeó sobre su situación: “Podría pasar un fideo spaghetti por el agujero”. Sin embargo, reconoció que la perforación le causa molestias para grabar en el estudio debido al silbido nasal.
La cantante reveló que convive con ese daño desde los 20 años y que, aunque la cirugía podría corregirlo, prefiere no operarse para no arriesgar su sobriedad.
“Estoy casi seis años sobria y tienes que tomar pastillas cuando haces una cirugía tan bestia; y no quiero jugar con eso”, aseguró.
Casi seis años sobria y una vida nueva
La revelación llega apenas un mes después de que Paris fuera reconocida con el Shining Star Award en los Friendly House Awards, un evento dedicado a mujeres en recuperación de adicciones. En su discurso, compartió una poderosa reflexión:
“No solo recuperé mi vida. Encontré una mejor.”
Paris celebró a comienzos de este año haber cumplido cinco años libre de drogas y alcohol, y escribió en redes:
“Puedo hacer música, disfrutar el amor de mis perros y sentir el dolor en toda su gloria. Hoy soy una persona completamente distinta.”
Un mensaje para los jóvenes: “No consuman drogas”
La hija de Michael Jackson ha sido abierta sobre su lucha contra la depresión, las autolesiones y las adicciones que marcaron su adolescencia. En entrevistas anteriores, contó que intentó quitarse la vida y que sus tatuajes cubren cicatrices y antiguos puntos de inyección.
Hoy, su mensaje busca inspirar: “Siempre habrá secuelas, pero uso mi experiencia para advertir a las nuevas generaciones sobre los peligros de entregarle su vida a las drogas.”