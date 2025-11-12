Secciones
Suscribite
Ingresar
Política
Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis
La Cámara civil ratificó la condena contra un sanatorio y un equipo de médicos por la ceguera de una beba prematura.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Juan Manuel Montero
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Crisis en el transporte: "Los empresarios no quieren arreglar", advirtió el municipio capitalino
Lo más popular
4ª Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa
Consultá los Chevrolet que mantuvieron su precio en noviembre
Efemérides del martes 11 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
Lucha contra el narcotráfico: “Para el NOA es indispensable contar con un un sistema de radarización”
Dictan prisión preventiva al prófugo por el crimen de Lucía Jerez
Más Noticias
Festival Tucumán Jazz: la libertad y la espontaneidad de Gershwin
Efemérides del miércoles 12 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
El aeropuerto de Tafí del Valle, otra obra postergada desde hace un siglo
Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires
Francia: Nicolas Sarkozy salió de prisión tras 20 días entre rejas
“Es casi inevitable superar los 1,5°C de calentamiento global”
Lula hizo en Belem un llamado contra el “negacionismo” del cambio climático
La gesta de Belgrano debería ser imitada para frenar el avance narco
Comentarios
Navegá sin límites por $143 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más