DeportesAtlético Tucumán

La Reserva de Atlético se despidió por penales tras rozar la clasificación en un partido vibrante

El equipo dirigido por Andrés Jemio empató 2 a 2 con Unión de Santa Fe en un duelo cambiante y emotivo, pero cayó 3 a 1 en la definición desde los 12 pasos por los octavos de final del torneo Clausura de la Copa Proyección.

Leonel Vega fue uno de los estandartes del equipo de Jemio. Leonel Vega fue uno de los estandartes del equipo de Jemio. Prensa CAT.
Hace 1 Hs

Atlético rozó la clasificación, pero el destino le jugó una mala pasada en el final. En un partido vibrante y cambiante, el “Decano” igualó 2 a 2 con Unión de Santa Fe y luego cayó 3 a 1 en la definición por penales, por los octavos de final del torneo Clausura de la Copa Proyección. El equipo dirigido por Andrés Jemio mostró momentos de alto nivel futbolístico, pero no logró sostener la ventaja en el marcador y se despidió del certamen con la bronca de haber estado muy cerca.

Dominio y precisión

La primera mitad tuvo como claro protagonista al “Decano”. Desde el inicio, Atlético se adueñó de la pelota y manejó los tiempos del partido. Con buen ritmo y precisión en los pases, el equipo construyó juego desde los pies de Martín Ortega, quien fue el generador de las principales acciones ofensivas.

A los 20 minutos, una combinación por la izquierda terminó en una genialidad del propio Ortega: filtró un pase perfecto para Ramiro Panuero, que se escapó entre los centrales y definió con sutileza, cruzado y bajo, al palo izquierdo de Lucas Meuli. El 1-0 hacía justicia con lo que se veía en el campo, y el “Decano” parecía tener todo bajo control.

Unión apenas inquietó a Tomás Albornoz con algún remate de media distancia, pero la solidez defensiva de la dupla central y el buen trabajo de los volantes permitieron que el equipo de Jemio se fuera al descanso con la sensación de superioridad y la confianza en avanzar.

Reacción “Tatengue”

En el complemento, el partido cambió de dueño. Unión adelantó sus líneas y buscó el empate con más decisión que claridad. A los 25 minutos, Juan Pablo Posse cometió una infracción dentro del área sobre Valentín Cerrudo, que había ingresado pocos minutos antes y fue una pesadilla para la defensa “decana”. El propio Cerrudo tomó la pelota y definió fuerte y cruzado para poner el 1-1.

Lejos de caerse, Atlético volvió a mostrar carácter. Movilizado por el empuje de sus volantes y la precisión de Ortega, el equipo encontró nuevamente la ventaja cuando Carlos Abeldaño aprovechó un resbalón del defensor Ignacio Isla y definió cruzado al palo izquierdo para el 2-1, a pocos minutos del cierre. Todo indicaba que el conjunto de Jemio se llevaría el triunfo y el pasaje a cuartos de final.

El golpe final

Sin embargo, el destino tenía preparado un golpe cruel. En tiempo adicionado, una jugada por la banda izquierda de Santiago Grella terminó con un centro preciso al primer palo, donde apareció Misael Aguirre para conectar de cabeza y establecer el 2-2 definitivo. Fue un mazazo para el “Decano”, que ya saboreaba la clasificación.

En la tanda de penales, el suspenso se transformó en decepción. Thiago Tarabay y Santiago Cortés se toparon con el arquero Meuli, que se vistió de héroe para el “Tatengue”. Cuando Posse tuvo la oportunidad de igualar la serie, su remate se fue alto, muy por encima del travesaño.

Unión no falló y cerró la serie por 3 a 1, consiguiendo el boleto a cuartos de final, donde se medirá contra Argentinos Juniors, que eliminó a Rosario Central también desde los 12 pasos en Arroyo Seco.

Un final amargo

La eliminación duele, sobre todo por la forma. Atlético fue protagonista, tuvo pasajes de gran nivel y generó más situaciones que su rival. Pero los errores puntuales y la falta de contundencia en los momentos decisivos terminaron pesando. El conjunto de Jemio se queda afuera, aunque deja una imagen de crecimiento, competitividad y proyección.

Vale mencionar que esta es la segunda vez que el “Decano” llega a los playoffs en la categoría de Reserva.

Los penales fueron una lotería que no sonrió esta vez. Pero el camino recorrido por esta Reserva, que compitió de igual a igual frente a los mejores equipos del país, reafirma que el futuro del “Decano” sigue en buenas manos.

