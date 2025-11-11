La Reserva de Atlético se despidió por penales tras rozar la clasificación en un partido vibrante

Atlético rozó la clasificación, pero el destino le jugó una mala pasada en el final. En un partido vibrante y cambiante, el “Decano” igualó 2 a 2 con Unión de Santa Fe y luego cayó 3 a 1 en la definición por penales, por los octavos de final del torneo Clausura de la Copa Proyección. El equipo dirigido por Andrés Jemio mostró momentos de alto nivel futbolístico, pero no logró sostener la ventaja en el marcador y se despidió del certamen con la bronca de haber estado muy cerca.