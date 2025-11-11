Atención Atlético Tucumán: se confirmaron los días y horarios de la última fecha del Torneo Clausura

Atlético Tucumán no tiene tiempo para descansar. Luego de asegurar su permanencia en la Liga Profesional para 2026, el equipo dirigido por Hugo Colace ya conoce día y horario para su próximo compromiso: enfrentará a Lanús, por la última fecha del Torneo Clausura.
El “Decano” y el “Granate” abrirán la jornada 16 este viernes, desde las 20, en el estadio Ciudad de Lanús. A falta de una fecha, Atlético suma 18 puntos y se ubica 11° en la Zona B, a tres puestos de la zona de clasificación. Por encima tiene a Gimnasia, San Martín de San Juan y Sarmiento, todos con 19 unidades.
Si logra un nuevo triunfo en Fortaleza, el conjunto de 25 de Mayo y Chile podría meterse en la pelea por un lugar en los playoffs del torneo.
Lanús, por su parte, llega al encuentro como tercero del grupo, aunque fuera de las copas internacionales en la tabla Anual. El equipo del sur aún tiene la chance de clasificarse a la Copa Libertadores a través de la Sudamericana (enfrentará a Atlético Mineiro por el título) pero también buscará asegurar, al menos, su presencia continental para la próxima temporada.
La programación completa
De cara a una jornada repleta de definiciones, la organización del torneo tomó en cuenta varios criterios para la programación de los partidos:
- Inicio del horario de verano. Todos los encuentros se disputarán a partir de las 17.
- Definiciones por la permanencia. Los dos partidos que involucran la lucha por el descenso se jugarán el mismo día y horario.
- Cruces condicionados. Los equipos que dependen de otros resultados para definir su futuro jugarán de manera simultánea.
Viernes 14 de noviembre
20.00 Lanús – Atlético Tucumán (Zona B)
Sábado 15 de noviembre
17.00 Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal)
17.00 Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B)
19.15 San Lorenzo – Sarmiento (Zona B)
21.30 Independiente – Rosario Central (Zona B)
Domingo 16 de noviembre
17.00 Instituto – Talleres (Zona B)
17.00 Vélez – River (Zona B)
20.15 Estudiantes – Argentinos (Zona A)
20.15 Newell’s – Racing (Zona A)
20.15 Boca – Tigre (Zona A)
20.15 Central Córdoba – Banfield (Zona A)
Lunes 17 de noviembre
17.00 Barracas Central – Huracán (Zona A)
17.00 Belgrano – Unión (Zona A)
17.00 Defensa y Justicia – Independiente Rivadavia (Mza) (Zona A)
19.30 Platense – Gimnasia (Zona B)