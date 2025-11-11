Problemas técnicos y suspensión en la inauguración del Final Four del Pre Federal: cuándo se jugará

El inicio del Final Four del Torneo Pre Federal de básquet no pudo completarse como estaba previsto. El encuentro entre Asociación Mitre y Concepción BB, que debía marcar la apertura del cuadrangular decisivo, fue suspendido tras una hora y media de demora por problemas técnicos en la consola de control del estadio de Tucumán BB.
El partido había comenzado, pero debió detenerse cuando Mitre ganaba 1-0, producto de un tiro libre convertido. Pese a los intentos por solucionar los inconvenientes, el desperfecto impidió que el juego continuara y, finalmente, se decidió suspender la jornada inaugural.
La organización confirmó que la programación se reanudará este miércoles 12 de noviembre, con sede en el Club Estudiantes. A las 20 se enfrentarán nuevamente Mitre y Concepción BB, mientras que a las 22 lo harán Belgrano CyD frente a Talleres.
El Final Four continuará el viernes 14 y el domingo 16, jornadas que definirán al nuevo campeón del Pre Federal y a los equipos que avanzarán al certamen superior.
Las entradas mantendrán sus valores: $5.000 para mayores de 18 años, $3.000 para jóvenes de 12 a 17, y gratuitas para los menores de 12 años.