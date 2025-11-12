Secciones
Cartas de lectores: cubanitos y smoking
Hace 3 Hs

Señor de la elegancia, impecable en su vestir, corbata moñito, clavel rojo en el ojal de su negro smoking, brillantes zapatos y límpidos guantes blancos, en su mano izquierda portaba una  bandeja repleta de tentadores, deliciosos y crocantes cubanitos, y en la derecha, una pinza y servilletas. Así vendía su producto, es decir un verdadero y distinguido vendedor ambulante. Educado, respetuoso y simpático, especialmente con los niños y las personas mayores, algo que le valió ganarse el aprecio de todos. Nuestro solitario personaje, trotamundos incansable , en vida se llamó Carlos Oscar Rojas; para nosotros, cariñosamente, “Carlitos”, nos dejó una clara enseñanza del querer es poder, siempre y cuando se use el ingenio. La producción periodística de Delgado y Sgrosso, en “Recuerdos Fotográficos” en LA GACETA revive su pasado, llevándonos al año 1963, cuando se le hace una entrevista; entonces él tenía 26 años. Falleció a los 88 años, el 13 de noviembre pasado. En esa oportunidad, en este espacio resalté las virtudes de “Carlitos”… bueno sería establecer los 13 de noviembre como el “Día del Cubanitero Elegante” y en una placa perpetuar su historial y que algún escultor o artista plástico realice una obra artística inédita y alegórica. Podría ser colocada en la intersección de Galería LA GACETA y las otras que tienen entrada y salida a calles céntricas; sería una atracción turística, acrecentaría las ventas y sería un justo homenaje a quien por 60 años le puso pasión, corazón, vida, jerarquía y distinción a un noble y humilde trabajo, que lo convirtió en leyenda y un verdadero ejemplo de vida.

Francisco Amable Díaz  

franciscoamablediaz@gmail.com


