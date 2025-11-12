Desafíos y expectativas en el agro

La problemática de la infraestructura fue desarrollada por Gonzalo Blasco, ingeniero agrónomo, productor y ex presidente de la Asociación de Productores del Norte. “En Tucumán, la infraestructura está quedada respecto de otras provincias del NOA. Las rutas son un ejemplo: pasamos del asfalto al ripio y del ripio a la tierra, una regresión única en el mundo”, ironizó Blasco, que explicó que la falta de conectividad limita la competitividad de la región. Pidió reactivar el Ramal C8 del tren Belgrano Cargas, que permitiría conectar la provincia con el centro del país. Por su parte, Diego Falivene, abogado y productor agropecuario del grupo CREA NOA planteó que la agricultura norteña enfrenta un límite productivo que solo se superará con innovación.