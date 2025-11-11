Secciones
Rodolfo Di Pinto fue ratificado al frente de la Cámara de Discotecas de Tucumán

La institución se propone mantener los esfuerzos en erradicar las fiestas ilegales, anticipó el empresario.

PROPIETARIOS DE DISCOTECAS. Di Pinto (en el fondo de la mesa), durante la asamblea llevada a cabo en la sede de la FET.
El empresario Rodolfo Di Pinto fue ratificado como presidente de la Cámara de Propietarios de Discotecas y Afines de Tucumán (Caprodyatuc) para un nuevo período, según dispuso por unanimidad la asamblea de la institución que se llevó a cabo en la Federación Económica de Tucumán (FET)

La cámara celebró las asambleas generales ordinarias de la institución, en las que se aprobaron los ejercicios vencidos y por unanimidad se proclamó la única lista presentada ante la Junta Electoral. Las autoridades de la mesa chica del comité ejecutivo de la entidad para este nuevo período son, además de Di Pinto, Sebastián Lucca (vicepresidente); Javier Farhat (secretario), y Daniel Coronel (tesorero).

Di Pinto dio a conocer la agenda de la Caprodyatuc para la nueva gestión. "En esta nueva etapa se continuará trabajando principalmente en evitar la competencia desleal, con reuniones con las autoridades provinciales, especialmente con la Policía de Tucumán, con la propuesta un trabajo coordinado para mejorar los controles sobre los ilegales. Es en ese ámbito donde se producen la mayoría de los problemas, algunos muy graves, debido a la falta de personal especializado", remarcó el dirigente.

Lo que pasa en las fiestas ilegales

Reveló que en las fiestas ilegales se transgreden todas las normativas. "Ingresan menores que consumen bebidas alcohólicas, se fuma en el interior, no se respeta el horario de cierre y lo más grave son los hechos de violencia que se suscitan debido a la falta de personal de seguridad capacitado en el interior y de control policial en el exterior, como se verifica en los locales habilitados", subrayó Di Pinto. Comentó que se acordó una metodología de trabajo, consistente en cruzar información sobre los negocios habilitados de forma permanente y los organizadores eventuales, ya que los primeros están nucleados en la cámara empresaria y los segundos son autorizados por la Secretaría General de la Policía de Tucumán.

Propietarios de discotecas se ofrecieron a colaborar para los cambios en el IPLA

Propietarios de discotecas se ofrecieron a colaborar para los cambios en el IPLA

Por otra parte, la cámara continuará con las gestiones ante la Secretaría de Trabajo de Tucumán que se exhorte a los comerciantes del rubro a registrar sus empleados dentro de los convenios homologados por el ex Ministerio de Trabajo de la Nación, actual Secretaría de Trabajo.

Actualmente, Caprodyatuc participa activamente de reuniones intersectoriales organizadas por la Dirección de Promoción y Prevención para la Salud del Ministerio de Salud Pública, con el objetivo de articular acciones entre los sectores público y privado, y organizaciones sociales, para prevenir los accidentes de tránsito por el exceso de bebidas alcohólicas y sus consecuencias en la salud de la población, en base a la vigencia de los convenios celebrados por la Federación de Discotecas Argentina con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Junta de Seguridad en el Transporte.

Propietarios de discotecas promueven que los conductores no consuman bebidas alcoholicas

Propietarios de discotecas promueven que los conductores no consuman bebidas alcoholicas

Ruidos molestos

Además, Di Pinto adelantó que la cámara asistirá a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en una campaña tendiente a disminuir los ruidos molestos. "Vamos a comunicar los altos estándares de seguridad sobre prácticas acústicas que se aplican en los locales certificados por la International Nightlife Association (INA), a través de la isonorización de los espacios y el compromiso de proteger a los clientes y trabajadores en su salud auditiva", resaltó.

Temas TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánPolicía de TucumánMinisterio de Salud Pública de Tucumán
