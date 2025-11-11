Rodolfo Di Pinto fue ratificado al frente de la Cámara de Discotecas de Tucumán

Lo que pasa en las fiestas ilegales

Reveló que en las fiestas ilegales se transgreden todas las normativas. "Ingresan menores que consumen bebidas alcohólicas, se fuma en el interior, no se respeta el horario de cierre y lo más grave son los hechos de violencia que se suscitan debido a la falta de personal de seguridad capacitado en el interior y de control policial en el exterior, como se verifica en los locales habilitados", subrayó Di Pinto. Comentó que se acordó una metodología de trabajo, consistente en cruzar información sobre los negocios habilitados de forma permanente y los organizadores eventuales, ya que los primeros están nucleados en la cámara empresaria y los segundos son autorizados por la Secretaría General de la Policía de Tucumán.