Propietarios de discotecas se ofrecieron a colaborar para los cambios en el IPLA

Autoridades de la Cámara de Propietarios de Discotecas de Tucumán (Caprodyatuc), mantuvieron una reunión con el interventor del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), Dante Loza, en un encuentro que sirvió para aunar criterios y poder trabajar en forma conjunta ante la inminente modificación de las normativas que reglan la actividad del organismo provincial.
El titular del IPLA y el presidente de la institución empresaria, Rodolfo Di Pinto, convinieron una metodología de trabajo consistente en aportar experiencias para las modificaciones a la Ley Provincial 7.243, que se están trabajando en la Legislatura de Tucumán, y colaborar en las futuras acciones de prevención que llevará adelante el Instituto.
Di Pinto expresó que la cámara forma parte de una campaña nacional de concientización para que los conductores de vehículos no consuman bebidas alcohólicas, mediante un convenio con la Junta de Seguridad en el Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, denominada “Conductor ConSentido”. Se trata de una acción que brinda bebidas no alcohólicas sin cargo y otorga premios al conductor que manifieste su voluntad de participar. Enmarcado en este ejercicio, el proyecto específico se denomina “Volvé vivo y no bebido”.
Otro tema fundamental que plantearon los propietarios de discotecas es la competencia desleal que surgió desde la pandemia. “Hoy se realizan bailes en todo local nocturno, ya sea bar, pub, cervecería y varias modalidades que nacieron por la imposibilidad de controlar efectivamente tantos espacios, más aún los eventuales, que cambian de ubicación permanentemente. Esto tiene dos consecuencias: primero, la evasión impositiva, ya que la Dirección de Rentas dispone la tasa más alta para las discotecas y similares, y segundo, la seguridad, ya que las discotecas, en lo edilicio, deben cumplir con las normativas de Bomberos y Defensa Civil de la provincia. En cuanto al personal, se homologó un convenio colectivo de trabajo con el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (Sutcapra), quienes están capacitados para controlar al público sin violencia.
El titular del IPLA manifestó su apertura a trabajar en conjunto y coordinar acciones, especialmente en lo referente a eliminar los riesgos de accidentes o los problemas que pueden suscitarse debido al exceso de consumo de bebidas alcohólicas, a través de campañas de prevención y educación del público asistente a los locales de ocio nocturno, apoyado en la capacitación del personal de los negocios y los controles conjuntos que realizarán de acuerdo a un convenio marco a celebrarse entre ambas instituciones.
En la Legislatura
Los propietarios de discotecas también participaron de una reunión con la legisladora Silvia Elías de Pérez, quien es la impulsora de las modificaciones tendientes a adecuar la normativa en las actividades que tienen gran injerencia para controlar excesos en el consumo de bebidas alcohólicas entre su público. A esta reunión, se sumó la Cámara de Salones de Fiesta (Casafaut), representada por su presidente Matías Ávila, ya que la actividad del ocio nocturno comprende a ambos sectores dentro de la normativa provincial.