Propietarios de discotecas se ofrecieron a colaborar para los cambios en el IPLA

Otro tema fundamental que plantearon los propietarios de discotecas es la competencia desleal que surgió desde la pandemia. “Hoy se realizan bailes en todo local nocturno, ya sea bar, pub, cervecería y varias modalidades que nacieron por la imposibilidad de controlar efectivamente tantos espacios, más aún los eventuales, que cambian de ubicación permanentemente. Esto tiene dos consecuencias: primero, la evasión impositiva, ya que la Dirección de Rentas dispone la tasa más alta para las discotecas y similares, y segundo, la seguridad, ya que las discotecas, en lo edilicio, deben cumplir con las normativas de Bomberos y Defensa Civil de la provincia. En cuanto al personal, se homologó un convenio colectivo de trabajo con el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (Sutcapra), quienes están capacitados para controlar al público sin violencia.