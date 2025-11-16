Secciones
SociedadSalud

La manzana, aliada del cerebro: cómo ayuda a prevenir el Alzheimer y mejorar la memoria

Esta fruta, rica en antioxidantes y polifenoles, protege las neuronas, regula el azúcar en sangre y fortalece el sistema respiratorio.

Manzanas, las protagonistas. Manzanas, las protagonistas.
Hace 51 Min

La frase en inglés “An apple a day keeps the doctor away” (“Una manzana al día mantiene alejado al doctor”) tiene más sustento científico del que parece. Especialistas en nutrición recomiendan consumir esta fruta con frecuencia, no solo por su sabor y versatilidad en la cocina, sino por sus potentes beneficios para la salud del cerebro, el corazón y el sistema inmunológico.

Las manzanas pueden comerse frescas, con o sin cáscara, o aprovecharse en preparaciones dulces como bizcochuelos, panqueques o tortas caseras. Pero más allá de su versatilidad, lo que destaca es su aporte a la prevención del Alzheimer y el fortalecimiento de la memoria.

Beneficios de las manzanas

Fortalecimiento del cerebro:

Las manzanas contienen quercetina, un poderoso antioxidante y antiinflamatorio que protege las células del sistema nervioso central. Este compuesto ayuda a fortalecer la memoria, prevenir el daño neuronal y combatir los radicales libres, factores clave en la prevención del Alzheimer.

Prevención de la diabetes:

Gracias a sus polifenoles, esta fruta protege las células del páncreas responsables de producir insulina. De este modo, contribuye a mantener estables los niveles de glucosa en sangre y ayuda a prevenir la diabetes tipo 2.

Lucha contra el asma:

La quercetina también actúa sobre el sistema respiratorio, evitando el daño oxidativo de los órganos y reduciendo su inflamación. Este efecto contribuye a prevenir enfermedades como asma, bronquitis y rinitis.

Receta de torta de manzana

Una forma deliciosa de incorporar esta fruta a la dieta es con una torta casera, perfecta para acompañar los mates o como postre.

Ingredientes:

200 g de harina de repostería

200 g de manteca pomada

200 g de azúcar

4 huevos

3 manzanas

1 cucharadita de polvo para hornear

Preparación:

- Precalentar el horno a 180°C.

- Separar las yemas de las claras. Batir las yemas con el azúcar hasta que se blanqueen y añadir la manteca blanda.

- Incorporar la harina y el polvo para hornear tamizados.

- Batir las claras a punto de nieve y agregar un tercio a la masa sin cuidado, para aligerarla. Luego, añadir el resto con movimientos envolventes.

- Forrar o engrasar un molde redondo con manteca y harina.

- Verter la mitad de la masa, colocar láminas finas de manzana y cubrir con el resto.

- Decorar con las manzanas restantes, espolvorear con azúcar y hornear durante 45 a 50 minutos.

Además de cuidar la salud cerebral y fortalecer el organismo, las manzanas pueden convertirse en el ingrediente estrella de una receta simple, nutritiva y reconfortante: un pequeño placer con grandes beneficios para el cuerpo y la mente.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El alimento económico que ayuda a bajar el colesterol y protege el corazón

El alimento económico que ayuda a bajar el colesterol y protege el corazón

Mucho mejor que caminar: el ejercicio que multiplica por cuatro los beneficios en los adultos mayores

Mucho mejor que caminar: el ejercicio que multiplica por cuatro los beneficios en los adultos mayores

Un estudio reveló cuál es el entrenamiento más efectivo para decirle adiós al insomnio

Un estudio reveló cuál es el entrenamiento más efectivo para decirle adiós al insomnio

Esto le pasa a tu cuerpo si comés ajo todos los días: los beneficios y riesgos que tenés que conocer

Esto le pasa a tu cuerpo si comés ajo todos los días: los beneficios y riesgos que tenés que conocer

La ciencia lo confirma: las parejas estables tienen más sexo del que se cree

La ciencia lo confirma: las parejas estables tienen más sexo del que se cree

Lo más popular
¿Cómo reconocer los billetes apócrifos?
1

¿Cómo reconocer los billetes apócrifos?

Tiempo de obsesiones
2

Tiempo de obsesiones

Historia regional de la infamia
3

Historia regional de la infamia

El clan Sena, culpable del femicidio de Cecilia Strzyzowski
4

El clan Sena, culpable del femicidio de Cecilia Strzyzowski

Apps de transporte: la “ola Uber” atraviesa más ciudades de la Argentina
5

Apps de transporte: la “ola Uber” atraviesa más ciudades de la Argentina

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias antes de una semana que promete más calor
6

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias antes de una semana que promete más calor

Más Noticias
Mirtha Legrand incomodó a Fabiola Yañez con una pregunta: ¿ qué pasó?

Mirtha Legrand incomodó a Fabiola Yañez con una pregunta: ¿ qué pasó?

Cómo está hoy Julieta, la novia de Fernando Báez Sosa: a qué se dedica y por qué no aparece en la serie de Netflix

Cómo está hoy Julieta, la novia de Fernando Báez Sosa: a qué se dedica y por qué no aparece en la serie de Netflix

No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Viernes 21 de noviembre: ¿feriado nacional o día no laborable turístico?

Viernes 21 de noviembre: ¿feriado nacional o día no laborable turístico?

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias antes de una semana que promete más calor

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias antes de una semana que promete más calor

“Hablar con la verdad para prevenir”: el pedido de Gastón Pauls en Tucumán

“Hablar con la verdad para prevenir”: el pedido de Gastón Pauls en Tucumán

Emmanuel Guerra: “Argentina es un país que construye puentes”

Emmanuel Guerra: “Argentina es un país que construye puentes”

Comentarios