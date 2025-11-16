La manzana, aliada del cerebro: cómo ayuda a prevenir el Alzheimer y mejorar la memoria

La frase en inglés “An apple a day keeps the doctor away” (“Una manzana al día mantiene alejado al doctor”) tiene más sustento científico del que parece. Especialistas en nutrición recomiendan consumir esta fruta con frecuencia, no solo por su sabor y versatilidad en la cocina, sino por sus potentes beneficios para la salud del cerebro, el corazón y el sistema inmunológico.