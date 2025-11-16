La manzana, aliada del cerebro: cómo ayuda a prevenir el Alzheimer y mejorar la memoria

La frase en inglés “An apple a day keeps the doctor away” (“Una manzana al día mantiene alejado al doctor”) tiene más sustento científico del que parece. Especialistas en nutrición recomiendan consumir esta fruta con frecuencia, no solo por su sabor y versatilidad en la cocina, sino por sus potentes beneficios para la salud del cerebro, el corazón y el sistema inmunológico.
Las manzanas pueden comerse frescas, con o sin cáscara, o aprovecharse en preparaciones dulces como bizcochuelos, panqueques o tortas caseras. Pero más allá de su versatilidad, lo que destaca es su aporte a la prevención del Alzheimer y el fortalecimiento de la memoria.
Beneficios de las manzanas
Fortalecimiento del cerebro:
Las manzanas contienen quercetina, un poderoso antioxidante y antiinflamatorio que protege las células del sistema nervioso central. Este compuesto ayuda a fortalecer la memoria, prevenir el daño neuronal y combatir los radicales libres, factores clave en la prevención del Alzheimer.
Prevención de la diabetes:
Gracias a sus polifenoles, esta fruta protege las células del páncreas responsables de producir insulina. De este modo, contribuye a mantener estables los niveles de glucosa en sangre y ayuda a prevenir la diabetes tipo 2.
Lucha contra el asma:
La quercetina también actúa sobre el sistema respiratorio, evitando el daño oxidativo de los órganos y reduciendo su inflamación. Este efecto contribuye a prevenir enfermedades como asma, bronquitis y rinitis.
Receta de torta de manzana
Una forma deliciosa de incorporar esta fruta a la dieta es con una torta casera, perfecta para acompañar los mates o como postre.
Ingredientes:
200 g de harina de repostería
200 g de manteca pomada
200 g de azúcar
4 huevos
3 manzanas
1 cucharadita de polvo para hornear
Preparación:
- Precalentar el horno a 180°C.
- Separar las yemas de las claras. Batir las yemas con el azúcar hasta que se blanqueen y añadir la manteca blanda.
- Incorporar la harina y el polvo para hornear tamizados.
- Batir las claras a punto de nieve y agregar un tercio a la masa sin cuidado, para aligerarla. Luego, añadir el resto con movimientos envolventes.
- Forrar o engrasar un molde redondo con manteca y harina.
- Verter la mitad de la masa, colocar láminas finas de manzana y cubrir con el resto.
- Decorar con las manzanas restantes, espolvorear con azúcar y hornear durante 45 a 50 minutos.
Además de cuidar la salud cerebral y fortalecer el organismo, las manzanas pueden convertirse en el ingrediente estrella de una receta simple, nutritiva y reconfortante: un pequeño placer con grandes beneficios para el cuerpo y la mente.