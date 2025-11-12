Empiezan las Pruebas Aprender: se tomarán hoy a todos los chicos de sexto grado

Alrededor de 75.000 niños de Sexto grado de casi 20.300 escuelas del país - entre ellos, 21.000 alumnos de Tucumán, de 720 escuelas- rendirán hoy las Pruebas Aprender. El operativo, que abarcará instituciones de gestión estatal y privada, en ámbitos urbanos y rurales, tiene como objetivo evaluar los saberes alcanzados por los alumnos en las asignaturas de Lengua y Matemática. La prueba es de carácter censal, es decir que se abarcará a todos los alumnos del último año de la escuela primaria y se desarrollará de manera anónima.
En Tucumán, la prueba tendrá un plus, ya que el Ministerio de Educación que conduce la profesora Susana Montaldo, decidió incluir a niños con discapacidad, que no estaban contemplados, y para ello diseñó un instrumento de evaluación adaptado, con configuraciones de apoyo para esos alumnos. Así lo confirmó la directora de Planeamiento y Calidad Educativa, Analía Giménez al señalar que “el equipo curricular jurisdiccional trabajó articuladamente con la Dirección de Educación Especial en el diseño de las pruebas destinadas a los alumnos con discapacidad a fin de adaptarlas y permitir su participación en las pruebas. Previamente se realizó una capacitación virtual destinadas a las maestras de apoyo de los estudiantes con discapacidad que asisten a las escuelas comunes, y se les explicó en qué consiste la evaluación”.
Giménez aclaró que las pruebas para alumnos con discapacidad al haber sido diseñadas en Tucumán serán evaluadas por el Ministerio de Educación de Tucumán, en tanto que el resto será enviado a la Nación.
Cuestionario de contexto
El Ministerio de Capital Humano dispuso que además de responder a preguntas de Lengua y Matemática, los estudiantes completarán un cuestionario de contexto, que busca obtener información sobre las condiciones y los entornos en los que se estudia y aprende.
Los docentes y directivos de las secciones evaluadas también participarán de la evaluación completando cuestionarios de contexto.
Cabe recordar que Aprender es el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes y de sistematización de información sobre las condiciones en las que estos se desarrollan. Su objetivo es generar evidencia que contribuya al análisis, la reflexión y la toma de decisiones orientadas a garantizar el derecho a la educación en todos los rincones del país.