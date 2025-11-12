Empiezan las Pruebas Aprender: se tomarán hoy a todos los chicos de sexto grado

En Tucumán, la prueba tendrá un plus, ya que el Ministerio de Educación que conduce la profesora Susana Montaldo, decidió incluir a niños con discapacidad, que no estaban contemplados, y para ello diseñó un instrumento de evaluación adaptado, con configuraciones de apoyo para esos alumnos. Así lo confirmó la directora de Planeamiento y Calidad Educativa, Analía Giménez al señalar que “el equipo curricular jurisdiccional trabajó articuladamente con la Dirección de Educación Especial en el diseño de las pruebas destinadas a los alumnos con discapacidad a fin de adaptarlas y permitir su participación en las pruebas. Previamente se realizó una capacitación virtual destinadas a las maestras de apoyo de los estudiantes con discapacidad que asisten a las escuelas comunes, y se les explicó en qué consiste la evaluación”.