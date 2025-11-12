Secciones
Sociedad›› ESCUELAS | TESTEOS

Empiezan las Pruebas Aprender: se tomarán hoy a todos los chicos de sexto grado

Se evaluarán contenidos de Lengua y Matemática a alumnos de todo el país del último año de la primaria.

Empiezan las Pruebas Aprender: se tomarán hoy a todos los chicos de sexto grado ARCHIVO
Hace 4 Hs

Alrededor de 75.000 niños de Sexto grado de casi 20.300 escuelas del país - entre ellos, 21.000 alumnos de Tucumán, de 720 escuelas- rendirán hoy las Pruebas Aprender. El operativo, que abarcará instituciones de gestión estatal y privada, en ámbitos urbanos y rurales, tiene como objetivo evaluar los saberes alcanzados por los alumnos en las asignaturas de Lengua y Matemática. La prueba es de carácter censal, es decir que se abarcará a todos los alumnos del último año de la escuela primaria y se desarrollará de manera anónima.

En Tucumán, la prueba tendrá un plus, ya que el Ministerio de Educación que conduce la profesora Susana Montaldo, decidió incluir a niños con discapacidad, que no estaban contemplados, y para ello diseñó un instrumento de evaluación adaptado, con configuraciones de apoyo para esos alumnos. Así lo confirmó la directora de Planeamiento y Calidad Educativa, Analía Giménez al señalar que “el equipo curricular jurisdiccional trabajó articuladamente con la Dirección de Educación Especial en el diseño de las pruebas destinadas a los alumnos con discapacidad a fin de adaptarlas y permitir su participación en las pruebas. Previamente se realizó una capacitación virtual destinadas a las maestras de apoyo de los estudiantes con discapacidad que asisten a las escuelas comunes, y se les explicó en qué consiste la evaluación”.

Testimonios que inspiran desde las aulas: experiencias de docentes y alumnos en Elevate Tucumán

Testimonios que inspiran desde las aulas: experiencias de docentes y alumnos en Elevate Tucumán

Giménez aclaró que las pruebas para alumnos con discapacidad al haber sido diseñadas en Tucumán serán evaluadas por el Ministerio de Educación de Tucumán, en tanto que el resto será enviado a la Nación.

Cuestionario de contexto

El Ministerio de Capital Humano dispuso que además de responder a preguntas de Lengua y Matemática, los estudiantes completarán un cuestionario de contexto, que busca obtener información sobre las condiciones y los entornos en los que se estudia y aprende.

Los docentes y directivos de las secciones evaluadas también participarán de la evaluación completando cuestionarios de contexto.

Cabe recordar que Aprender es el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes y de sistematización de información sobre las condiciones en las que estos se desarrollan. Su objetivo es generar evidencia que contribuya al análisis, la reflexión y la toma de decisiones orientadas a garantizar el derecho a la educación en todos los rincones del país.

Temas TucumánSusana MontaldoMinisterio de Capital Humano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La escuela debate qué secundaria quieren los chicos

La escuela debate qué secundaria quieren los chicos

Los jóvenes piden romper con la estructura rígida de la escuela: lo que dejó el debate que buscó transformar la educación secundaria

"Los jóvenes piden romper con la estructura rígida de la escuela": lo que dejó el debate que buscó transformar la educación secundaria

VIDEO. Falleció la mujer señalada por tener coincidencias con la historia de Marita Verón

VIDEO. Falleció la mujer señalada por tener coincidencias con la historia de Marita Verón

Dos jornadas para debatir sobre el desarrollo sustentable de Tucumán

Dos jornadas para debatir sobre el desarrollo sustentable de Tucumán

Lo más popular
4ª Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa
1

4ª Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa

Consultá los Chevrolet que mantuvieron su precio en noviembre
2

Consultá los Chevrolet que mantuvieron su precio en noviembre

Efemérides del martes 11 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
3

Efemérides del martes 11 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
4

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Lucha contra el narcotráfico: “Para el NOA es indispensable contar con un un sistema de radarización”
5

Lucha contra el narcotráfico: “Para el NOA es indispensable contar con un un sistema de radarización”

Dictan prisión preventiva al prófugo por el crimen de Lucía Jerez
6

Dictan prisión preventiva al prófugo por el crimen de Lucía Jerez

Más Noticias
Festival Tucumán Jazz: la libertad y la espontaneidad de Gershwin

Festival Tucumán Jazz: la libertad y la espontaneidad de Gershwin

Efemérides del miércoles 12 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del miércoles 12 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El aeropuerto de Tafí del Valle, otra obra postergada desde hace un siglo

El aeropuerto de Tafí del Valle, otra obra postergada desde hace un siglo

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

Francia: Nicolas Sarkozy salió de prisión tras 20 días entre rejas

Francia: Nicolas Sarkozy salió de prisión tras 20 días entre rejas

“Es casi inevitable superar los 1,5°C de calentamiento global”

“Es casi inevitable superar los 1,5°C de calentamiento global”

Lula hizo en Belem un llamado contra el “negacionismo” del cambio climático

Lula hizo en Belem un llamado contra el “negacionismo” del cambio climático

La gesta de Belgrano debería ser imitada para frenar el avance narco

La gesta de Belgrano debería ser imitada para frenar el avance narco

Comentarios