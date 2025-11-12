Un equipo de LA GACETA fue galardonado con un premio Fopea al Periodismo de Investigación

Después del acto, se entregaron también los galardones de Colpin (Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación). “Esta noche celebramos algo más que premios. Celebramos una forma de hacer periodismo: el trabajo riguroso, la búsqueda de la verdad, la valentía de contar lo que muchos prefieren callar. El periodismo de investigación sigue siendo -aun en medio de las transformaciones tecnológicas y las presiones políticas- una de las expresiones más puras del compromiso con la democracia”, expresó Paula Román, presidenta de Fopea en la apertura. “En tiempos en que la libertad de prensa se tensiona, el oficio nos exige redoblar esfuerzos, pero también nos recuerda su sentido profundo: el periodismo no cambia el mundo solo por contarlo, pero nada cambia si nadie lo cuenta. Cada nota, cada investigación, cada historia que sale a la luz reafirma que este trabajo vale la pena. Porque sí: cada vez es más difícil ser periodista. Pero también -y sobre todo- cada vez es más necesario”, subrayó.