Tucumán también tiene su historia con los vuelos narcos

El primer hecho se descubrió en 2011, en la localidad de Villa Fiad, al este tucumano. En un operativo realizado en conjunto por la Digedrop y la Agencia Antidrogas de la Policía Federal, los efectivos irrumpieron en una casa que estaba rodeada por una tapia de dos metros de alto. Allí se encontraban un grupo de hombres que festejaban el arribo por vía aérea de 500 kilos de marihuana. Todos fueron detenidos. Allí estaba Sebastián “Morenita” Marín, un desconocido correntino que fue señalado como el proveedor de la droga. El hombre, que protagonizó una cinematográfica fuga de una seccional de la capital, con el tiempo se transformó en uno de los narcos más reconocidos del litoral. Murió al enfrentarse con gendarmes en agosto de 2023.