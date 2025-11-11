Secciones
DeportesRugby

El Seven de Tafí del Valle jugará su 26ª edición con un fin solidario

El tradicional torneo se disputará el 31 de enero en la estancia El Churqui y destinará lo recaudado al Espacio Juntarnos. Desde la organización, aclararon que no se cobrará una entrada, sino que se busca una colaboración de los asistentes.

PRESENTACIÓN. En el Espacio Juntarnos, ubicado en la avenida Perón 2400, se realizó el lanzamiento del Seven de Tafí del Valle. PRESENTACIÓN. En el Espacio Juntarnos, ubicado en la avenida Perón 2400, se realizó el lanzamiento del Seven de Tafí del Valle.
Hace 1 Hs

El tradicional Seven de Tafí del Valle tuvo su lanzamiento y se confirmó que la edición número 26 se disputará el 31 de enero en la estancia El Churqui, uno de los escenarios naturales más emblemáticos de la provincia. La presentación contó con la presencia de Martín Terán y Cayetano Fortino, organizadores del evento; Javier Budeguer, presidente de la Unión de Rugby de Tucumán; Hernán Zanellato, directivo del Jockey Club; Inés Frías Silva, del Ente Tucumán Turismo, y José “Pepe” Ramón y “Mocho” López Ríos, referente del Espacio Juntarnos, institución que este año será beneficiaria de la recaudación solidaria.

“Ya son muchos años, 26 ediciones del Seven, un torneo que fue creciendo año a año”, destacó Terán, uno de los impulsores del evento desde sus orígenes. En un ambiente distendido, recordó el camino recorrido por el certamen, que pasó de ser un encuentro deportivo a convertirse en una verdadera marca tucumana. “Hoy es un evento que trasciende el rugby. Es social, turístico y solidario. Todo el mundo quiere estar en Tafí ese fin de semana”, remarcó.

El ex Puma explicó que, al igual que en años anteriores, el torneo destinará lo recaudado en boletería al trabajo social de una fundación local. “Este año elegimos al Espacio Juntarnos, un lugar que ayuda a chicos y familias de la zona. No se cobra entrada al Seven, pero todo lo que se recaude ese día será para ellos. Ver la alegría con la que te reciben, cómo trabajan, te llena de orgullo”, expresó.

El Seven volverá a realizarse en la estancia El Churqui, en pleno corazón de Tafí del Valle. Según adelantó Terán, la elección del lugar busca mantener el espíritu original del torneo, combinando deporte, naturaleza y encuentro social. “Siempre tratamos de subir la vara, de ofrecer algo distinto. Y este sitio es tremendo, con una vista inigualable”, aseguró.

Además, el organizador confirmó que ya se está preparando la presentación oficial en la Primera Confitería, para promocionar el evento ante sponsors y medios nacionales. “La hotelería está recibiendo reservas. Eso muestra lo que significa el Seven: una forma de cerrar el año a pura amistad, rugby y solidaridad”, concluyó Terán.

Con espíritu deportivo y solidario, el Seven de Tafí se prepara para celebrar sus 26 años reafirmando su lugar como uno de los grandes clásicos del verano tucumano.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Escándalo en la Policía: dan de baja al jefe y al subjefe de la URN por usar presos en una obra en construcción en El Cadillal
1

Escándalo en la Policía: dan de baja al jefe y al subjefe de la URN por usar presos en una obra en construcción en El Cadillal

Preocupación por la salud de Palito Ortega: canceló shows y su hija confirmó que sigue muy dolorido
2

Preocupación por la salud de "Palito" Ortega: canceló shows y su hija confirmó que "sigue muy dolorido"

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas
3

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Se revelaron detalles de cómo el padre de Milei cedió 3.300 hectáreas tras una disputa en Santiago del Estero
4

Se revelaron detalles de cómo el padre de Milei cedió 3.300 hectáreas tras una disputa en Santiago del Estero

Presos al servicio del poder: otros casos que generaron polémica en Tucumán
5

Presos al servicio del poder: otros casos que generaron polémica en Tucumán

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias
6

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias

Más Noticias
Escándalo en la Policía: dan de baja al jefe y al subjefe de la URN por usar presos en una obra en construcción en El Cadillal

Escándalo en la Policía: dan de baja al jefe y al subjefe de la URN por usar presos en una obra en construcción en El Cadillal

La Selección Sub 17 vuelve a la cancha: cuándo juega Argentina en el Mundial de Qatar 2025

La Selección Sub 17 vuelve a la cancha: cuándo juega Argentina en el Mundial de Qatar 2025

Se revelaron detalles de cómo el padre de Milei cedió 3.300 hectáreas tras una disputa en Santiago del Estero

Se revelaron detalles de cómo el padre de Milei cedió 3.300 hectáreas tras una disputa en Santiago del Estero

Se reveló quién le abrió las puertas del Camp Nou a Lionel Messi para tomarse las fotos que recorrieron el mundo

Se reveló quién le abrió las puertas del Camp Nou a Lionel Messi para tomarse las fotos que recorrieron el mundo

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Qué dirá La China?: la entrevista de Franco Colapinto que terminó con una inesperada mención a Wanda Nara

¿Qué dirá La China?: la entrevista de Franco Colapinto que terminó con una inesperada mención a Wanda Nara

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Preocupación por la salud de Palito Ortega: canceló shows y su hija confirmó que sigue muy dolorido

Preocupación por la salud de "Palito" Ortega: canceló shows y su hija confirmó que "sigue muy dolorido"

Comentarios