El Seven de Tafí del Valle jugará su 26ª edición con un fin solidario

El tradicional Seven de Tafí del Valle tuvo su lanzamiento y se confirmó que la edición número 26 se disputará el 31 de enero en la estancia El Churqui, uno de los escenarios naturales más emblemáticos de la provincia. La presentación contó con la presencia de Martín Terán y Cayetano Fortino, organizadores del evento; Javier Budeguer, presidente de la Unión de Rugby de Tucumán; Hernán Zanellato, directivo del Jockey Club; Inés Frías Silva, del Ente Tucumán Turismo, y José “Pepe” Ramón y “Mocho” López Ríos, referente del Espacio Juntarnos, institución que este año será beneficiaria de la recaudación solidaria.
“Ya son muchos años, 26 ediciones del Seven, un torneo que fue creciendo año a año”, destacó Terán, uno de los impulsores del evento desde sus orígenes. En un ambiente distendido, recordó el camino recorrido por el certamen, que pasó de ser un encuentro deportivo a convertirse en una verdadera marca tucumana. “Hoy es un evento que trasciende el rugby. Es social, turístico y solidario. Todo el mundo quiere estar en Tafí ese fin de semana”, remarcó.
El ex Puma explicó que, al igual que en años anteriores, el torneo destinará lo recaudado en boletería al trabajo social de una fundación local. “Este año elegimos al Espacio Juntarnos, un lugar que ayuda a chicos y familias de la zona. No se cobra entrada al Seven, pero todo lo que se recaude ese día será para ellos. Ver la alegría con la que te reciben, cómo trabajan, te llena de orgullo”, expresó.
El Seven volverá a realizarse en la estancia El Churqui, en pleno corazón de Tafí del Valle. Según adelantó Terán, la elección del lugar busca mantener el espíritu original del torneo, combinando deporte, naturaleza y encuentro social. “Siempre tratamos de subir la vara, de ofrecer algo distinto. Y este sitio es tremendo, con una vista inigualable”, aseguró.
Además, el organizador confirmó que ya se está preparando la presentación oficial en la Primera Confitería, para promocionar el evento ante sponsors y medios nacionales. “La hotelería está recibiendo reservas. Eso muestra lo que significa el Seven: una forma de cerrar el año a pura amistad, rugby y solidaridad”, concluyó Terán.
Con espíritu deportivo y solidario, el Seven de Tafí se prepara para celebrar sus 26 años reafirmando su lugar como uno de los grandes clásicos del verano tucumano.