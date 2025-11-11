El Seven de Tafí del Valle jugará su 26ª edición con un fin solidario

El tradicional Seven de Tafí del Valle tuvo su lanzamiento y se confirmó que la edición número 26 se disputará el 31 de enero en la estancia El Churqui, uno de los escenarios naturales más emblemáticos de la provincia. La presentación contó con la presencia de Martín Terán y Cayetano Fortino, organizadores del evento; Javier Budeguer, presidente de la Unión de Rugby de Tucumán; Hernán Zanellato, directivo del Jockey Club; Inés Frías Silva, del Ente Tucumán Turismo, y José “Pepe” Ramón y “Mocho” López Ríos, referente del Espacio Juntarnos, institución que este año será beneficiaria de la recaudación solidaria.