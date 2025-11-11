Tucumán Rugby avanza con el proyecto de su cancha sintética y busca apoyo de su comunidad

El proyecto, presentado oficialmente en julio, apunta a modernizar la infraestructura deportiva del “Verdinegro” y a aliviar la presión sobre sus canchas naturales. “Tuvimos un crecimiento de jugadores y, por la presión, se nos rompían todas las canchas. Si no podemos crecer horizontalmente, la idea es hacerlo verticalmente, es decir, aprovechar los terrenos con más intensidad”, había explicado entonces Julio Paz, presidente de la institución.