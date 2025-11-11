Tucumán Rugby avanza con el proyecto de su cancha sintética y busca apoyo de su comunidad

La idea empezó como un sueño y hoy se convirtió en una necesidad. Tucumán Rugby volvió a activar la campaña para concretar su cancha de césped sintético, la primera de la provincia.
A través de un video publicado en redes sociales, el club de Yerba Buena convocó a toda su comunidad a participar en la recaudación que hará posible la obra.
Con el lema “Tu aporte. Tu huella. Tu cancha”, la iniciativa tiene como protagonistas a tres referentes del plantel superior “Chancho” Aguilar, Jorge Domínguez y Facundo García Hamilton, quienes invitan a colaborar con la compra de rifas para el sorteo de un auto 0 km, cuyos fondos estarán destinados al proyecto.
“La cancha sintética no es un lujo: es una necesidad urgente para poder entrenar sin interrupciones y preservar en mejores condiciones los campos de juego existentes”, señala el comunicado difundido por el club, que también remarca la importancia de rendir las rifas “en tiempo y forma”.
El proyecto, presentado oficialmente en julio, apunta a modernizar la infraestructura deportiva del “Verdinegro” y a aliviar la presión sobre sus canchas naturales. “Tuvimos un crecimiento de jugadores y, por la presión, se nos rompían todas las canchas. Si no podemos crecer horizontalmente, la idea es hacerlo verticalmente, es decir, aprovechar los terrenos con más intensidad”, había explicado entonces Julio Paz, presidente de la institución.
La obra se llevará a cabo en la cancha número 2, donde se instalará una alfombra fabricada en Paraguay. El inicio de los trabajos está previsto para después de la temporada de lluvias y la instalación demandará cerca de tres meses.
La nueva superficie permitirá entrenar incluso en días de mal clima y conservar en mejores condiciones el resto de los campos de césped natural. “Sería bueno que todos podamos afrontar este tipo de proyectos, porque eso permitirá que las canchas estén en mejores condiciones”, había destacado Paz.
Con la fuerza de su historia y el empuje de su gente, Tucumán Rugby busca convertir este proyecto en un nuevo capítulo de crecimiento. “Este gran paso requiere del aporte de todos”, concluye el mensaje del club.