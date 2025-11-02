Jannik Sinner se consagró en el Master 1000 de Paris y es, otra vez, el número 1 del mundo

Otra vez, en lo más alto del tenis mundial

Es la segunda vez que el italiano alcanza el número uno del mundo. Ya lo había logrado en junio de 2024, tras llegar a las semifinales de Roland Garros, y permaneció 53 semanas al tope hasta que Alcaraz lo superó en agosto. Ahora, Sinner vuelve a reinar en el ranking y encara otro gran desafío: defender en el torneo de Maestros de Turín los 1.500 puntos que consiguió como campeón el año pasado.