Jannik Sinner se consagró en el Master 1000 de Paris y es, otra vez, el número 1 del mundo

Jannik Sinner cerró otra semana impecable y volvió a confirmar por qué domina el circuito con autoridad. El italiano venció con claridad al canadiense Félix Auger-Aliassime en la final del Masters 1000 de París y se consagró campeón. Con ese triunfo, recuperó además el primer puesto del ranking ATP, desplazando a Carlos Alcaraz.
El número uno volvió a jugar con una confianza total. Ganó por 6-4 y 7-6 (5) y completó el torneo sin ceder sets. En la capital francesa combinó potencia, precisión y una serenidad que volvió a marcar diferencias en los momentos clave.
El título en París significó su vigésimo sexto triunfo consecutivo bajo techo, el quinto de la temporada y el número 23 de su carrera, además de su quinto Masters 1000, el primero desde Shanghái 2024.
La conquista ratifica un año impresionante. Sinner venía de levantar el trofeo en Viena y de mantener una racha casi perfecta desde Wimbledon, en donde solo sufrió tres derrotas (dos por abandono). Su regreso tras la suspensión por doping no sólo fue inmediato, sino demoledor: en 2025 ya ganó dos Grand Slam (Australia y Wimbledon), un Masters 1000 y otros dos torneos de categoría ATP 500, consolidando una de las temporadas más dominantes de la última década.
Con su consagración en París, Sinner se unió al selecto grupo de jugadores activos con al menos cinco títulos Masters 1000, junto a Novak Djokovic (40), Carlos Alcaraz (8), Alexander Zverev (7) y Daniil Medvedev (6).
Otra vez, en lo más alto del tenis mundial
Es la segunda vez que el italiano alcanza el número uno del mundo. Ya lo había logrado en junio de 2024, tras llegar a las semifinales de Roland Garros, y permaneció 53 semanas al tope hasta que Alcaraz lo superó en agosto. Ahora, Sinner vuelve a reinar en el ranking y encara otro gran desafío: defender en el torneo de Maestros de Turín los 1.500 puntos que consiguió como campeón el año pasado.
Mientras tanto, Alcaraz también se prepara para el cierre de temporada: con tres triunfos en las Finales ATP podría recuperar el liderazgo. Pero por ahora, el trono vuelve a tener dueño italiano.