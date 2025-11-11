Explosivo reencuentro: Moria Casán y Graciela Alfano sellaron su regreso con un beso en la boca

El debut de La mañana con Moria (eltrece) no pudo tener un cierre más comentado. Moria Casán volvió a la pantalla chica con su estilo inconfundible y, fiel a su espíritu provocador, protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral: un beso en la boca con Graciela Alfano, su primera invitada en el ciclo.
El esperado reencuentro entre dos de las divas más emblemáticas del espectáculo argentino estuvo cargado de humor, complicidad y nostalgia. Cuando el programa llegaba a su fin, Moria sorprendió al público con una propuesta directa a su invitada:
“Vamos a hacer lo que hicimos hace 30 años, mi amor. Lo que hicimos siempre”, lanzó con picardía, mientras el estudio estallaba en aplausos.
Graciela, entre risas, siguió el juego y recordó aquel icónico momento de los 90 que marcó la televisión local. “Una leonina, Madonna, y otra sagitariana, Britney Spears, lo hicieron después de nosotras”, bromeó, haciendo alusión al famoso beso entre las estrellas del pop en los MTV Video Music Awards de 2003.
Acto seguido, Moria se acercó y selló el reencuentro con un beso, desatando la ovación del público presente y la explosión inmediata en redes sociales.
Un debut a pura energía
Con su regreso a la conducción matutina, Moria desplegó toda su impronta: monólogos filosos, frases desopilantes y entrevistas que mezclan humor con actualidad. El programa debutó con una escenografía glamorosa y un tono que combina lo teatral con lo mediático, sello inconfundible de La One.
Graciela Alfano, por su parte, se mostró relajada, divertida y cómplice. Ambas repasaron anécdotas de su carrera, los viejos enfrentamientos mediáticos y la relación que las unió a lo largo de los años. “Nosotras siempre fuimos pioneras, incluso cuando parecía que todo era pelea. La gente se queda con el show, pero hubo siempre respeto”, dijo Alfano.
De los 90 a hoy, el mismo magnetismo
El beso fue el broche de oro de un debut que combinó espectáculo, ironía y emoción. En redes sociales, el momento fue tendencia con miles de comentarios celebrando el reencuentro de dos íconos de la televisión argentina.
“Qué genias las dos, únicas”, “reinas eternas” y “la historia de la TV en un solo gesto” fueron algunos de los mensajes que inundaron X (ex Twitter) tras la emisión.