Darán becas de 2.500 euros a 50 mujeres sin trabajo que estudien carreras tecnológicas

En una época donde la presencia femenina en áreas de tecnología sigue siendo baja, Fundación Universia y Horse Technologies lanzaron la primera edición de las Becas Tech Her Future, un programa internacional que promueve la equidad educativa y el acceso al empleo de calidad para mujeres en el mundo STEM (una sigla en inglés que significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).