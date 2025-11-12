Secciones
Darán becas de 2.500 euros a 50 mujeres sin trabajo que estudien carreras tecnológicas

La convocatoria Tech Her Future de la Fundación Universia y Horse Technologies está abierta hasta el 19 de enero de 2026 para estudiantes de la Argentina, Brasil, Chile, España y Portugal.

Hace 1 Hs

En una época donde la presencia femenina en áreas de tecnología sigue siendo baja, Fundación Universia y Horse Technologies lanzaron la primera edición de las Becas Tech Her Future, un programa internacional que promueve la equidad educativa y el acceso al empleo de calidad para mujeres en el mundo STEM (una sigla en inglés que significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

La convocatoria difundida por Santander Open Academy ofrece 50 becas de 2.500 euros destinadas a mujeres que carezcan de empleo, y que estén cursando estudios de grado, máster o doctorado vinculados a disciplinas tecnológicas. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 19 de enero de 2026.

El programa no sólo brinda un apoyo económico, sino que también pone en valor el esfuerzo de mujeres que enfrentan mayores barreras para desarrollarse profesionalmente en sectores dominados por hombres.

Los requisitos para participar

Para postularse, las candidatas deberán presentar un proyecto personal en el que expliquen su vocación, su plan profesional y cómo planean aprovechar la ayuda para avanzar en su formación en el siguiente formulario de inscripción: app.santanderopenacademy.com/es/program/becas-tech-her-future-horse-technologies-y-fundacion-universia

Podrán participar estudiantes residentes en la Argentina, Brasil, Chile, España y Portugal, y al menos el 15% de las becas estará reservado a mujeres con discapacidad, una medida que busca garantizar la inclusión y la diversidad dentro del ámbito científico y tecnológico.

Entre los requisitos, se solicita ser mayor de edad; estar matriculada en el ciclo académico 2025-2026; acreditar la condición de desempleo o discapacidad, y residir en uno de los países mencionados. Además, se deberá adjuntar documentación básica como el CV actualizado, el comprobante de inscripción universitaria y los certificados correspondientes.

El proceso de evaluación se extenderá hasta el 5 de febrero de 2026, fecha en la que se publicará la lista definitiva de beneficiarias. La selección se basará en la calidad del proyecto presentado, y en el potencial académico y laboral de cada participante.

Con esta iniciativa, Fundación Universia y Horse Technologies se proponen fortalecer la formación de nuevas profesionales en tecnología; incentivar la innovación con perspectiva de género, y construir un futuro en el que más mujeres lideren los cambios científicos y digitales que el mundo necesita.

