¿Para qué sirve poner corchos en la heladera?: la solución a un viejo problema

La heladera constituye un aparato esencial y de uso continuo en el hogar. Por esta razón, resulta fundamental contar con estrategias sencillas para reducir su gasto energético y prolongar su vida útil. Conviene aplicar trucos de mantenimiento para asegurar su rendimiento óptimo constante.
Recientemente se difundió un método inusual, pero demostrado como eficaz, que implica colocar varios corchos dentro del electrodoméstico. Se investigó la razón detrás de esta particular recomendación. Este consejo promete beneficios para el consumo y la conservación interna del frío.
Para qué sirve poner corchos en la heladera
Los tapones de corcho ocupan volumen dentro de la heladera, reduciendo la cantidad de aire que el compresor debe enfriar. De este modo, el frío se distribuye con mayor uniformidad, logrando que el motor trabaje menos para sostener la temperatura deseada. Esto facilita un funcionamiento más eficiente del aparato.
Además, el corcho posee una estructura con poros microscópicos que absorben la humedad y neutralizan los aromas. Por lo tanto, esta técnica no solo contribuye al ahorro de electricidad, sino que también previene el rápido deterioro de los comestibles frescos. El uso de corchos combate exitosamente los olores desagradables que surgen frecuentemente en el interior.
Cómo usar corchos en la heladera: el paso a paso
1.Colocá varios corchos en las estanterías y cajones donde haya más espacio vacío.
2. Distribuilos lejos de las salidas de aire frío para no tapar la circulación.
3. No hace falta llenar la heladera de corchos: con unos pocos bien ubicados alcanza para notar la diferencia.