Secciones
SociedadActualidad

¿Para qué sirve poner corchos en la heladera?: la solución a un viejo problema

Este consejo promete beneficios para el consumo y la conservación interna del frío.

¿Para qué sirve poner corchos en la heladera?: la solución a un viejo problema
Hace 1 Hs

La heladera constituye un aparato esencial y de uso continuo en el hogar. Por esta razón, resulta fundamental contar con estrategias sencillas para reducir su gasto energético y prolongar su vida útil. Conviene aplicar trucos de mantenimiento para asegurar su rendimiento óptimo constante.

Cuánto tiempo hay que esperar para enchufar la heladera después de moverla o trasladarla

Cuánto tiempo hay que esperar para enchufar la heladera después de moverla o trasladarla

Recientemente se difundió un método inusual, pero demostrado como eficaz, que implica colocar varios corchos dentro del electrodoméstico. Se investigó la razón detrás de esta particular recomendación. Este consejo promete beneficios para el consumo y la conservación interna del frío.

Para qué sirve poner corchos en la heladera

Los tapones de corcho ocupan volumen dentro de la heladera, reduciendo la cantidad de aire que el compresor debe enfriar. De este modo, el frío se distribuye con mayor uniformidad, logrando que el motor trabaje menos para sostener la temperatura deseada. Esto facilita un funcionamiento más eficiente del aparato.

Además, el corcho posee una estructura con poros microscópicos que absorben la humedad y neutralizan los aromas. Por lo tanto, esta técnica no solo contribuye al ahorro de electricidad, sino que también previene el rápido deterioro de los comestibles frescos. El uso de corchos combate exitosamente los olores desagradables que surgen frecuentemente en el interior.

Cómo usar corchos en la heladera: el paso a paso

1.Colocá varios corchos en las estanterías y cajones donde haya más espacio vacío.

2. Distribuilos lejos de las salidas de aire frío para no tapar la circulación.

3. No hace falta llenar la heladera de corchos: con unos pocos bien ubicados alcanza para notar la diferencia.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuánto tiempo hay que esperar para enchufar la heladera después de moverla o trasladarla

Cuánto tiempo hay que esperar para enchufar la heladera después de moverla o trasladarla

El celular sin vicios que desafía la adicción a las pantallas: Balance Phone, la solución de dos jóvenes

El celular "sin vicios" que desafía la adicción a las pantallas: "Balance Phone", la solución de dos jóvenes

Cómo crear contactos de emergencia en tu celular Android paso a paso

Cómo crear contactos de emergencia en tu celular Android paso a paso

¿Qué es Amazon Bazaar?: la nueva app de compras baratas que viene a competir contra Shein y Temu

¿Qué es Amazon Bazaar?: la nueva app de compras baratas que viene a competir contra Shein y Temu

Lo más popular
Escándalo en la Policía: dan de baja al jefe y al subjefe de la URN por usar presos en una obra en construcción en El Cadillal
1

Escándalo en la Policía: dan de baja al jefe y al subjefe de la URN por usar presos en una obra en construcción en El Cadillal

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas
2

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Preocupación por la salud de Palito Ortega: canceló shows y su hija confirmó que sigue muy dolorido
3

Preocupación por la salud de "Palito" Ortega: canceló shows y su hija confirmó que "sigue muy dolorido"

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias
4

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires
5

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo
6

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

Más Noticias
¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Qué dirá La China?: la entrevista de Franco Colapinto que terminó con una inesperada mención a Wanda Nara

¿Qué dirá La China?: la entrevista de Franco Colapinto que terminó con una inesperada mención a Wanda Nara

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

Comentarios