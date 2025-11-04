Secciones
Cuánto tiempo hay que esperar para enchufar la heladera después de moverla o trasladarla

Expertos explican por qué no se debe conectar de inmediato este electrodoméstico tras una mudanza o limpieza.

Hace 1 Hs

Mover una heladera, ya sea por una mudanza o simplemente para limpiar detrás de ella, es una situación común en cualquier hogar. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes que surgen al hacerlo es cuánto tiempo hay que esperar antes de volver a enchufarla.

Mientras algunas personas optan por conectarla inmediatamente, otras prefieren esperar “por las dudas”, temiendo dañar el motor o afectar su funcionamiento. Pero ¿qué dicen realmente los especialistas?

Qué pasa si se enchufa enseguida

Según explican los técnicos de la empresa de traslados Esteban Rivas, es importante no enchufar la heladera inmediatamente después de moverla, especialmente si el traslado implicó inclinarla o cambiarla de posición.

Esto se debe a que en el interior del compresor —la pieza que impulsa el gas refrigerante— se encuentra aceite lubricante, que puede desplazarse al mover el electrodoméstico. Si se la enchufa enseguida, ese aceite podría ingresar en zonas donde no debe estar y provocar daños graves o un mal funcionamiento.

Cuánto tiempo hay que esperar

Los especialistas recomiendan esperar entre 2 y 4 horas antes de volver a enchufar la heladera. Ese tiempo permite que los aceites del compresor se asienten y que la temperatura interna se estabilice.

En el caso de traslados más prolongados —como mudanzas en camión o viajes largos— se sugiere incluso esperar entre 6 y 8 horas antes de volver a conectarla a la corriente.

Consejos antes de volver a usarla

Antes de enchufarla nuevamente, los expertos aconsejan:

Limpiar el interior de la heladera para eliminar restos de humedad o suciedad.

Esperar unas horas más antes de volver a colocar los alimentos, para permitir que el motor alcance su temperatura de funcionamiento normal.

Verificar que esté nivelada, ya que una posición inclinada puede afectar el rendimiento del compresor.

Un electrodoméstico clave que necesita cuidados

La heladera es uno de los electrodomésticos más importantes del hogar y su uso continuo hace fundamental mantener ciertos cuidados al moverla o trasladarla.

Respetar el tiempo de espera recomendado no solo previene daños costosos, sino que garantiza una vida útil más prolongada y un rendimiento óptimo.

