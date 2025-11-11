Racing, en alerta: el futuro de Facundo Cambeses podría cambiar en el próximo mercado de pases

El arquero de 27 años atraviesa el mejor momento de su carrera. Desde su llegada a Avellaneda, disputó 32 partidos con la camiseta de la “Academia”, mantuvo la valla invicta en 18 oportunidades y solo recibió dos goles en los diez encuentros del actual Clausura. Su nivel fue determinante en la campaña que llevó al equipo de Gustavo Costas a las semifinales de la Copa Libertadores, además de haberle valido su convocatoria a la Selección Argentina, donde debutó en la goleada 6-0 ante Puerto Rico en octubre.