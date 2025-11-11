Racing, en alerta: el futuro de Facundo Cambeses podría cambiar en el próximo mercado de pases

El futuro de Facundo Cambeses podría ser uno de los temas más calientes del próximo mercado de pases. Su representante, Juan Cruz Oller, adelantó que Racing recibiría una propuesta “muy importante” por el arquero y que la decisión final quedará en manos de la dirigencia.
“Por la información que tengo, va a haber una oferta importante. Creo que Facundo tiene que dar un salto de calidad. Su contrato debería ser mejor porque ataja en la Selección”, expresó Oller en diálogo con TyC Sports. El agente fue contundente: “Recibirán una oferta por Cambeses que será difícil de rechazar. Dependerá de los dirigentes si deciden retenerlo o vender”.
El arquero de 27 años atraviesa el mejor momento de su carrera. Desde su llegada a Avellaneda, disputó 32 partidos con la camiseta de la “Academia”, mantuvo la valla invicta en 18 oportunidades y solo recibió dos goles en los diez encuentros del actual Clausura. Su nivel fue determinante en la campaña que llevó al equipo de Gustavo Costas a las semifinales de la Copa Libertadores, además de haberle valido su convocatoria a la Selección Argentina, donde debutó en la goleada 6-0 ante Puerto Rico en octubre.
Oller incluso mencionó posibles destinos: “Estoy seguro de que habrá una oferta de Brasil, y en enero va a tener ciudadanía italiana. Por la llamada que recibí, creo que será una propuesta concreta. Los dirigentes deberán resolver si venden o si le pagan lo que creen que él vale”.
Cambeses, que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, se consolidó como una de las figuras del fútbol argentino y una pieza clave para el esquema de Costas. Su futuro dependerá ahora de la respuesta del club, que deberá decidir entre asegurar su continuidad o aceptar una venta que podría representar una suma importante para Racing.