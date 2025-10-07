“Lo primero que hice fue llamar a mi mamá”: la emoción de Facundo Cambeses tras ser convocado por Scaloni

La noticia lo tomó por sorpresa, pero su reacción fue pura emoción. Facundo Cambeses, arquero de Racing y una de las figuras del equipo de Gustavo Costas, vivió un momento soñado al recibir la convocatoria de Lionel Scaloni para los amistosos que la Selección disputará ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos.
“Soy la persona más feliz del mundo”, dijo el guardavalla de 28 años en diálogo con TNT Sports tras el empate 0-0 frente a Independiente Rivadavia, en el "Cilindro". “Sentí muchísimas emociones juntas: felicidad, emoción… son cosas difíciles de explicar con palabras”, reconoció aún con la voz entrecortada.
El ex Huracán explicó que se enteró el mismo día en que se dio a conocer la lista oficial. “Son esos momentos lindos que uno no espera que pasen tan rápido. Estoy muy feliz, porque uno se prepara para esto desde chico. Es el sueño que todos tenemos de pibes”, contó.
Minutos después de enterarse, lo primero que hizo fue compartir la noticia con las personas más importantes de su vida. “Llamé a mi mamá y a mi novia, que están siempre. Son los pilares de todo esto”, relató el arquero, que vive uno de los mejores momentos de su carrera.
Durante la previa del clásico ante Independiente Rivadavia, Cambeses intentó mantener la calma y la concentración. “Los chicos me preguntaban, pero traté de no pensar mucho en eso para jugar tranquilo”, confesó.
Tras el encuentro, el arquero emprendió viaje hacia Estados Unidos para sumarse a los entrenamientos de la Selección. “Ahora quiero ir, entrenar y estar disponible. Nada más lindo que representar a tu país”, afirmó.
Incluso su entrenador, Gustavo Costas, compartió la emoción del momento. “Se me caían las lágrimas. Es un orgullo enorme verlo ahí, se lo merece por el esfuerzo y la humildad que tiene”, dijo el DT, visiblemente conmovido.
El llamado de Scaloni no solo marca un reconocimiento al nivel de Cambeses en Racing, sino también la coronación de un proceso de madurez y constancia. Para el arquero, el sueño de la celeste y blanca ya es una realidad.