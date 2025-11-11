McLaren encendió la polémica en la Fórmula 1 con una denuncia contra Red Bull y Verstappen

El conflicto comenzó tras una clasificación adversa para Verstappen, que quedó eliminado en la Q1 por un error en su vuelta rápida y debía largar desde el puesto 16. Ante ese escenario, Red Bull optó por reemplazar por completo la unidad de potencia Honda y modificar la puesta a punto del RB21. Al salir desde boxes, el neerlandés quedó fuera del régimen de parque cerrado, lo que permitió al equipo ajustar el coche sin restricciones. La estrategia funcionó: el tetracampeón remontó posiciones hasta finalizar tercero, detrás de Lando Norris (McLaren) y Kimi Antonelli (Mercedes).