Horror en una cárcel de Ecuador: un enfrentamiento entre bandas narco dejó 31 muertos

Horas después, el presidente Daniel Noboa, quien se encuentra con licencia hasta el jueves por la campaña del referéndum nacional, confirmó en su cuenta de X que el proceso ya estaba en marcha. “El crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña. Hoy, el Ecuador le respondió con hechos. Los primeros 300 PPL (personas privadas de la libertad) más peligrosos ya fueron trasladados a la Cárcel del Encuentro”, escribió el mandatario.