Horror en una cárcel de Ecuador: un enfrentamiento entre bandas narco dejó 31 muertos

Un nuevo episodio de violencia carcelaria sacudió a Ecuador. Este domingo, un enfrentamiento entre internos dejó 31 presos muertos y 34 heridos en la cárcel de Machala, ubicada en la provincia de El Oro, al sur del país y fronteriza con Perú. La masacre se produjo en vísperas del traslado de reclusos considerados de alta peligrosidad hacia una nueva prisión con mayores medidas de seguridad.
Según el Gobierno de Daniel Noboa, el violento motín se desencadenó como consecuencia de la decisión de trasladar a los presos más peligrosos a la nueva cárcel de Santa Elena, en la costa ecuatoriana, cuya operación comenzó este lunes.
“Ellos no sabían el día exacto en que íbamos a trasladar a los detenidos hacia la cárcel nueva de Santa Elena y querían tratar de impedir que esto se llegue a dar”, explicó el ministro del Interior, John Reimberg, en declaraciones a radio Canela.
Una venganza entre bandas aliadas
De acuerdo con la versión oficial, el enfrentamiento comenzó durante la madrugada del domingo entre los grupos criminales Sao Box y Los Lobos, que hasta hace poco mantenían una alianza. El ataque inicial dejó cuatro presos asesinados, todos pertenecientes a Los Lobos.
En represalia, miembros de esa organización ahorcaron a 27 internos vinculados a Sao Box con quienes compartían celdas, burlando completamente los controles del sistema penitenciario.
El ministro Reimberg aseguró que los incidentes fueron provocados porque los reclusos “querían formar caos” al enterarse de que se iniciaban los traslados hacia la nueva prisión de máxima seguridad. Esa cárcel, bautizada como “Cárcel del Encuentro”, comenzó a construirse en junio de 2024 pero su apertura se había demorado por “una cadena de retrasos que nunca se justificaron”.
“Ellos no sabían el día exacto en que íbamos a trasladar a los detenidos hacia la cárcel nueva de Santa Elena, y querían tratar de impedir que esto se llegue a dar”, reiteró Reimberg, aunque no explicó cómo los presos accedieron a esa información.
Traslados y mensaje presidencial
El ministro no precisó la cantidad total de reclusos que serían enviados al nuevo complejo penitenciario, aunque medios locales reportaron que unos 40 presos fueron trasladados por vía aérea durante la mañana desde distintas cárceles del país.
Horas después, el presidente Daniel Noboa, quien se encuentra con licencia hasta el jueves por la campaña del referéndum nacional, confirmó en su cuenta de X que el proceso ya estaba en marcha. “El crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña. Hoy, el Ecuador le respondió con hechos. Los primeros 300 PPL (personas privadas de la libertad) más peligrosos ya fueron trasladados a la Cárcel del Encuentro”, escribió el mandatario.
En su publicación, Noboa difundió fotografías de los reclusos vestidos con uniformes naranjas, rapados y sentados en fila con la cabeza baja, rodeados por militares. Las imágenes remiten al modelo de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuya estética ha sido replicada por varios gobiernos de la región.