Escándalo en España: Lamine Yamal fue desvinculado de la Selección por un tratamiento médico no autorizado

El comunicado oficial difundido por la Federación no disimuló el malestar interno: “Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana”, señala el texto. Según la RFEF, la intervención se realizó el lunes 10 de noviembre, el mismo día del inicio de la concentración, y los detalles recién fueron comunicados a las 22:40, cuando ya se había emitido un informe médico que recomendaba entre siete y diez días de reposo.